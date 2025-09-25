'रोहित-विराट टीम के लिए जरूरी, लेकिन...', ROKO के ODI फ्यूचर पर इस दिग्गज का बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान पर वापसी का इंतजार फैन्स को काफी दिनों से है. रोहित-कोहली (ROKO) भारतीय टीम के लिए आखिरी बार चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेलने उतरे थे. अब ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं.

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और मुख्य चयनकर्ता रह चुके कृष्णामाचारी श्रीकांत का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत की वनडे टीम के लिए जरूरी हैं. लेकिन दोनों खिलाड़ियों को लय बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलना चाहिए. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बाद से ही रोहित और कोहली मैदान से दूर हैं, लेकिन अब दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच दोनों के संन्यास की अटकलें तेज हो गई थीं और कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों का आखिरी हो सकता है. हालांकि अब उन अफवाहों पर विराम लग गया है.

1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली सुपरस्टार हैं. मेरी नजर में वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ऑटोमैटिक चॉइस हैं. अगर मैं चयन समिति का चेयरमैन होता तो रोहित शर्मा को ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाता. आप उनके फ्यूचर को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं. उन्हें बिल्कुल खेलना चाहिए.'

अगरकर ने की होगी दोनों से बात: श्रीकांत

कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दोनों खिलाड़ियों से चर्चा कर चुके होंगे और उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई होगी. श्रीकांत कहते हैं, 'टीम मैनेजमेंट उन्हें कहेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेलें, ताकि मैच प्रैक्टिस मिले और लय वापस आए. यह उनके और टीम दोनों के लिए अच्छा होगा.'

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने यह भी जोड़ा कि दोनों खिलाड़ियों का फोकस वनडे वर्ल्ड कप 2027 जीतने पर है, इसी कारण उन्होंने अपनी उपलब्धता जताई है. श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने भारत के लिए इतना योगदान दिया है, उन्हें थोड़ा अतिरिक्त सम्मान और मौका मिलना ही चाहिए.

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'कोहली इंग्लैंड में और रोहित एनसीए में तैयारी कर रहे हैं. दोनों ने कहा है कि वे 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और टीम को जीत दिलाना चाहते हैं. ऐसे में मैं उन्हें जरूर मौका दूंगा.' भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. टीम का ऐलान जल्द किए जाने की संभावना है.

