GG vs UPW WPL 2026 Live Score: यूपी वॉरियर्स ने जीता टॉस, गुजरात जायंट्स की पहले बैटिंग

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मैच नंबर-2 में गुजरात जायंट्स (GG) का सामना यूपी वॉरियर्स (UPW) से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में है. मुकाबले में गुजरात जायंट्स टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. गुजरात का स्कोर 1 ओवर के बाद 3-0 है. बेथ मूनी और सोफी डिवाइन क्रीज पर हैं.

यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स का प्रदर्शन डब्ल्यूपीएल में कुछ खास नहीं रहा है. दोनों ही टीम अब तक खिताब नहीं जीत पाई हैं. इस सीजन में दोनों का लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करना है.



यूपी वारियर्स की प्लेइंग इलेवन: डिएंड्रा डॉटिन, मेग लैनिंग (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, किरण नवगिरे, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), आशा शोभना, सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

गुजरात जायंट्स की प्लेइंग इलेवन: सोफी डिवाइन, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एश्ले गार्डनर (कप्तान), अनुष्का शर्मा, कनिका आहूजा, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, जॉर्जिया वेयरहैम, रेणुका सिंह ठाकुर.

गुजरात जायंट्स का स्क्वॉड: सोफी डिवाइन, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एश्ले गार्डनर (कप्तान), डैनी वायट, कनिका आहूजा, यास्तिका भाटिया, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेयरहैम, राजेश्वरी गायकवाड़, काश्वी गौतम, अनुष्का शर्मा, किम गार्थ, तनुजा कंवर, तितास साधु, रेणुका सिंह ठाकुर, आयुषी सोनी, शिवानी सिंह और हैप्पी कुमारी.

यूपी वारियर्स का स्क्वॉड: मेग लैनिंग (कप्तान), किरण नवगिरे, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, फोएबे लिचफील्ड, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), श्वेता सहरावत, चार्ली नॉट, ड्रिएंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, सिमरन शेख, सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्लो ट्रायोन, गोंगाडी तृषा, क्रांति गौड़ और सुमन मीणा.

