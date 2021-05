रवि शास्त्री के बर्थडे पर मजेदार मीम्स, 'दारू बांट दीजिए खुशी का माहौल है'

टीम इंडिया के कोच और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. दुनियाभर से इस दिग्गज को बधाई संदेश मिल रहे हैं. ट्विटर पर फैन्स ने रवि शास्त्री को बधाई देते हुई उनकी ऐतिहासिक पारियों की याद दिलाई. फैन्स ने भारतीय क्रिकेट में शास्त्री के योगदान को भी याद किया. इस दौरान जोक्स और मीम्स भी शेयर किए गए.

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शास्त्री की पहचान आक्रामक ऑलराउंडर के तौर पर रही है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6,938 रन बनाए और 280 विकेट चटकाए. शास्त्री 1983 की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे. क्रिकेट से संन्यास के बाद रवि शास्त्री ने कमेंट्री में हाथ आजमाया और वह यहां पर भी सफल हुए. वह अब भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और टीम इंडिया को कोच हैं.

ट्विटर पर कई लोगों ने रवि शास्त्री की क्रिकेट उपलब्धियों की प्रशंसा की, साथ ही भारतीय टीम के कोच के रूप में उनके कार्यकाल की भी सराहना की. अन्य प्रशंसकों ने उनके ऑन-फील्ड रिकॉर्ड को याद किया, साथ ही उनकी कमेंट्री की भी तारीफ की.

#RaviShastri be like why you guys always troll me for my drinking habit remember me for Yuvi 6 sixes and world cup winning six commentary. pic.twitter.com/1ikWdI0SQO — axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) May 27, 2021

1⃣9⃣8⃣3⃣ World Cup-winner 🏆

2⃣3⃣0⃣ intl. games 👌

6⃣9⃣3⃣8⃣ intl. runs & 2⃣8⃣0⃣ intl. wickets 👍



Here's wishing @RaviShastriOfc - former India captain & present #TeamIndia Head Coach - a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/fn82nU9Isz — BCCI (@BCCI) May 27, 2021

Happy Birthday Coach Ravi Shastri @RaviShastriOfc 🎂



Wish you a great year ahead 🍻#RaviShastri pic.twitter.com/zlOvqWEQsm — 𝐉.𝐈.𝐓.🚩 😷 (@JitRo45) May 27, 2021

#RaviShastri distributing basic needs on his birthday pic.twitter.com/HoEvfJB5UV — Meme Seva Kendra (@MemeSevaKendra) May 27, 2021

Happy Birthday @RaviShastriOfc 🎂

“Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd! India lift the World Cup after 28 years!”

His Commentry in 2011 @cricketworldcup final is cannot be forgotton Ever #RaviShastri #Cricket #Cricketer pic.twitter.com/x19j5PMX2m — Raj mohurle (@Raj152021) May 27, 2021

Winning or losing does not affect legends like Ravi Shastri. Jeet gaye toh khushi mein piyenge. Haar gaye toh gum mein piyenge. Cheers!



Enjoy karo yaar, humko kya farak padta hai ~ @RaviShastriOfc



Happy birthday Sir #happybirthdayravishastri #RaviShastri pic.twitter.com/G019QNINY7 — 𝐀𝐦𝐚𝐧 ✯ (@AmanKLR) May 27, 2021

Happy birthday #RaviShastri 🎂🎉

Wish u a good health pic.twitter.com/BgTMq3a2Oj — Markand kevadiya🇮🇳 (@Markand_231) May 27, 2021

शास्त्री के नाम 33 साल तक ये रिकॉर्ड कायम रहा

रवि शास्त्री के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ा, जो 33 साल तक कायम रहा. शास्त्री ने जनवरी 1985 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक (200*) अपने नाम किया था. उन्होंने महज 113 मिनट में दोहरा शतक पूरा कर यह कारनामा किया. अब यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के शफीकउल्लाह के नाम है, जिन्होंने 2017-18 में काबुल रीजन की ओर से खेलते हुए 103 मिनट में दोहरा शतक पूरा किया.