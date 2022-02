BAN vs AFG: 45 रन पर 6 विकेट गंवाकर बांग्लादेश ने 216 रन चेज किए, इन दो बल्लेबाजों ने मचाई तबाही

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच तीन वनडे और दो टी20 की सीरीज खेली जाएगी. दौरे का आगाज बुधवार को चटगांव वनडे से हुआ. यह मैच काफी रोमांचक रहा. मैच में एक समय 216 रन का टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश टीम ने 45 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे.

यहां से दो बल्लेबाज मेहदी हसन और अफीफ हुसैन ने मोर्चा संभाला और तबाही मचाने वाली पारियां खेलीं. दोनों ने 7वें विकेट के लिए नाबाद 174 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई. मेहदी और अफीफ की इन पारियों ने फैंस समेत खेल जगत के कई दिग्गजों को भी चौंका दिया है.

अफगान टीम ने बनाए 215 रन

दरअसल, यह अफगानिस्तान का बांग्लादेश दौरे पर पहला मैच था. इसमें मेहमान टीम अफगान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए. टीम के लिए नजिबुल्लाह जादरान ने सबसे ज्यादा 67 रन की पारी खेली. बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन और शौरिफुल इस्लाम को 2-2 सफलता मिली.

What a fightback from Afif Hossain and Mehidy Hasan 👏



Can the Bangladesh duo take their side across the line? #BANvAFG | 📝 https://t.co/H4t235e3e4 pic.twitter.com/2XnhuzL4Yf