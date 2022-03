ENG vs NZ Women's World Cup: वर्ल्डकप में फिर दिखी रोमांचक जंग, ENG का आखिरी विकेट नहीं चटका पाई NZ, मिली हार

न्यूजीलैंड (New Zealand) में खेले जा रहे ICC वुमन्स वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. इसमें इंग्लिश टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को एक विकेट से शिकस्त दी. मैच में एक समय इंग्लैंड (England) आसानी से जीतती दिखाई दे रही थी, लेकिन कीवी बॉलर्स ने सधी गेंदबाजी करते हुए मैच पलटने की कगार पर ला दिया था.

एक समय मैच में इंग्लैंड टीम को आखिर में 36 बॉल पर सिर्फ 13 रन की जरूरत थी, तब टीम के पास 4 विकेट भी बाकी थे. ऐसे में मैच इंग्लैंड की झोली में आसानी से जाता दिखाई दे रहा था. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट चटकाकर मैच रोमांचक बना दिया. हालांकि कीवी टीम आखिरी विकेट नहीं ले सकी और मैच गंवा दिया.

इस तरह न्यूजीलैंड ने मैच रोमांचक बनाया

दरअसल, मैच में टॉस हारकर न्यूजीलैंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए थे. टीम के लिए मेडी ग्रीन ने 52 और कप्तान सोफी डेवाइन ने 41 रन की पारी खेली. जवाब में इंग्लैंड टीम ने 44 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 191 रन बना लिए थे. यहां से टीम को जीत के लिए 36 बॉल पर सिर्फ 13 रन की जरूरत थी. ऐसे में अगला ओवर लेकर आई फ्रांसेस मैकी ने सोफी एक्लेस्टोन और कैट क्रॉस के विकेट लेकर बड़ा झटका दिया.

11वें नंबर पर आईं आन्या ने इंग्लैंड को जिताया

इसके ठीक अगले ही ओवर में हान्नाह रोवे ने इंग्लैंड को 9वां झटका देकर पूरा मैच ही पलटने की कगार पर ला दिया था. अब यहां से इंग्लैंड टीम को 28 बॉल पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे. जबकि न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की दरकार थी. 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी आन्या श्रुब्सोले ने संभलकर बैटिंग की और टीम को जीत की तरफ ले गईं. आन्या ने 48वें ओवर की पहली बॉल पर चौका और फिर अगली बॉल पर सिंगल रन लेकर मैच इंग्लैंड की तरफ ही कर दिया.

England beat New Zealand by one wicket in an absolute thriller in Auckland. What a game! 🔥#CWC22 pic.twitter.com/QDMzEALcAb