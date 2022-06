Eng Vs Nz 2nd Test Match: टेस्ट में वनडे वाली तबाही...50 ओवर में 299 रन बना इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को रौंदा

इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड (Eng-Nz) के बीच नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच ज़बरदस्त रोमांच देखने को मिला. बड़े स्कोर वाले इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी दिन 299 रन बनाने थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने इस स्कोर को इतनी आसानी से पा लिया, जैसे ये कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि वनडे मुकाबला हो.



इंग्लैंड की जीत के हीरो कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो रहे, जिन्होंने टेस्ट मैच में भी टी-20 वाली बैटिंग की और बाउंड्री की बारिश कर दी. जॉनी बेयरस्टो ने सिर्फ 92 बॉल में 136 रन ठोक डाले, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे.

बेयरस्टो के अलावा कप्तान बेन स्टोक्स ने आखिरी तक मोर्चा संभाले रखा और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे. बेन स्टोक्स ने 70 बॉल में नाबाद 75 रन बनाए, इसमें 10 चौके और 4 छक्के थे. दोनों खिलाड़ियों के बीच आखिरी दिन सिर्फ 121 बॉल में 179 रनों की पार्टनरशिप हुई और इसी ने इंग्लैंड की जीत तय कर दी.

