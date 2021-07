'छुट्टी खत्म, अब काम शुरू', रोहित शर्मा ने शेयर की ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी की तस्वीर

टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में खिलाड़ी शुक्रवार को डरहम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते नजर आए. भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड में तीन हफ्ते के ब्रेक के बाद एकजुट हुए हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ी को ब्रेक मिला था. इस लंबे ब्रेक के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा अपनी-अपनी पत्नियों के साथ घूमते-फिरते नजर आए.

ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी

ब्रेक के बाद टीम इंडिया ने मैदान पर वापसी की है. खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया. कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और ईशांत शर्मा मैदान पर पसीना बहाते नजर आए.

ओपनर रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'चलो भाई, छुट्टी खत्म...अब काम शुरू.'

रोहित के अलावा विराट कोहली ने केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह के साथ एक फोटो शेयर की.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टीम के अभ्यास सत्र की एक तस्वीर पोस्ट की. एक अन्य पोस्ट में, बीसीसीआई ने ग्राउंड के डिस्प्ले स्क्रीन की एक तस्वीर साझा की, जहां इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम का स्वागत किया.

Hello, Durham. Great to be here 🌞#TeamIndia pic.twitter.com/grKVbb7VOF