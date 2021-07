ENG vs PAK 1st ODI: इंग्लैंड की कामचलाऊ टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंदा

इंग्लैंड की कामचलाऊ टीम ने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की. साकिब महमूद (4 विकेट) की कातिलाना गेंदबाजी के बाद डेविड मलान और पदार्पण कर रहे जैक क्राउले की नाबाद अर्धशतकीय पारियों से पाकिस्तान की टीम पस्त हुई. दूसरा मैच 10 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

इंग्लैंड ने मेहमान टीम को 35.2 ओवरों में 141 रनों पर समेटने के बाद मलान (नाबाद 68) और क्राउले (नाबाद 58) के बीच दूसरे विकेट के लिए 120 रनों की अटूट साझेदारी से यह लक्ष्य महज 21.5 ओवरों में एक विकेट गंवाकर 142 रन बनाकर हासिल कर लिया.

मलान ने 69 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके लगाए, जबकि क्राउले ने 50 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए. इंग्लैंड ने एकमात्र विकेट फिल साल्ट (7) के रूप में गंवाया, जिन्हें शाहीन शाह आफरीदी ने आउट किया. पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे बेन स्टोक्स चोट से उबरने की प्रक्रिया में थे, लेकिन इसके बावजूद इस मैच में खेल रहे हैं और उन्होंने एक ओवर ही फेंका.

What a start for England!



Saqib Mahmood has struck twice in the first over, sending both Imam-ul-Haq and Babar Azam back for a duck.#ENGvPAK | https://t.co/eXSo1NBXVi pic.twitter.com/cxnyOL005d