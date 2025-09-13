scorecardresearch
 

18 छक्के और 30 चौके...टी20 इंटरनेशनल मैच में बने 304 रन, अंग्रेजों ने कर दिया धुआं-धुआं, टूटते-टूटते बच गया ये कीर्तिमान

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 304/2 का स्कोर बनाया. ऐसे में ज‍िम्बाब्वे द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टी20 स्कोर खतरे में था. मैनचेस्टर में 12 स‍ितंबर को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम 23 गेंद पहले ही 158 रनों पर न‍िपट गई.

फ‍िल सॉल्ट ने महज 39 गेंदों पर साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ शतक जड़ा (Photo: Getty)
ENG vs SA 2nd T20i Highlights:18 छक्के और 30 चौके और कुल मिलाकर 20 ओवर में बने 304 रन...  इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैचनेस्टर में दूसरा T20I मुकाबला शुक्रवार (13 स‍ितंबर) को खेला गया. जहां अंग्रेज टीम ने अफ्रीका को 146 रनों से रौंद कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर 304/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका केवल 158 रन ही बना सकी. इससे पहले कार्डिफ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी. 

इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच फिल सॉल्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 60 गेंदों पर 141* रन की धुआंधार पारी खेली. वहीं उनके साथ ओपन‍िंग करने आए जोस बटलर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 83 रन बनाए. 276.66 के स्ट्राइक रेट से खेले बटलर ने अपनी ताबड़तोड़ पारी में 8 चौके और 7 छक्के आए. वहीं जैकब बेथेल ने 14 गेंदों में 26 रन और कप्तान हैरी ब्रूक 21 गेंदों में 41* रन जड़ दिए. 

जवाब में अफ्रीका की टीम की ओर से कप्तान एडेन मार्करम ने 41 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. अफ्रीकी टीम 23 गेंद पहले ही 158 रनों पर न‍िपट गई. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जोफ्रा आर्चर ने  25 रन खर्च कर 3 विकेट लिए. सैम करन और व‍िल जैक्स को भी 2-2 सफलताएं मिलीं. 

अब इस मैच र‍िपोर्ट के बाद जान लेते हैं हैं आख‍िर इस मुकाबले में कैसे इस मुकाबले में ज‍िम्बाब्वे का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बच गया...

T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया? 
ओल्ड ट्रैफर्ड में भले ही इंग्लैंड ने टी20 इत‍िहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. लेकिन इंग्लैंड का यह स्कोर टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर नहीं था. क्योंकि यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के पास है, ज‍िसने प‍िछले साल अक्टूबर में गाम्बिया के खिलाफ नैरोबी में धमाकेदार 344-4 रन बनाए थे. ज‍िम्बाव्बे ने तब नेपाल का रिकॉर्ड तोड़ा था, नेपाली टीम ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314-3 रन बनाए थे. 

  • -जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 23 अक्टूबर 2024 को 344/4 रन (20 ओवर) नैरोबी (Ruaraka) में बनाए थे. 
  • - नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ हांगझोऊ में 27 सितंबर 2023 को 314/3 रन (20 ओवर) एश‍ियन गेम्स के दौरान बनाए. 
  • - इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में 12 सितंबर 2025 को  304/2 रन (20 ओवर) बनाए.  
  • - भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 12 अक्टूबर 2024 को 297/6 रन (20 ओवर) बनाए थे. 
  • - जिम्बाब्वे ने सेशेल्स के खिलाफ नैरोबी में 286/5 रन (20 ओवर) 19 अक्टूबर 2024 को बनाए थे. 

 

