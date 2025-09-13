18 छक्के और 30 चौके...टी20 इंटरनेशनल मैच में बने 304 रन, अंग्रेजों ने कर दिया धुआं-धुआं, टूटते-टूटते बच गया ये कीर्तिमान

ENG vs SA 2nd T20i Highlights:18 छक्के और 30 चौके और कुल मिलाकर 20 ओवर में बने 304 रन... इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैचनेस्टर में दूसरा T20I मुकाबला शुक्रवार (13 सितंबर) को खेला गया. जहां अंग्रेज टीम ने अफ्रीका को 146 रनों से रौंद कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.
मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर 304/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका केवल 158 रन ही बना सकी. इससे पहले कार्डिफ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी.
The moment we passed 3️⃣0️⃣0️⃣ runs!🙌— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Ridiculous performance 👏 pic.twitter.com/J16JyK4ebe
इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच फिल सॉल्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 60 गेंदों पर 141* रन की धुआंधार पारी खेली. वहीं उनके साथ ओपनिंग करने आए जोस बटलर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 83 रन बनाए. 276.66 के स्ट्राइक रेट से खेले बटलर ने अपनी ताबड़तोड़ पारी में 8 चौके और 7 छक्के आए. वहीं जैकब बेथेल ने 14 गेंदों में 26 रन और कप्तान हैरी ब्रूक 21 गेंदों में 41* रन जड़ दिए.
जवाब में अफ्रीका की टीम की ओर से कप्तान एडेन मार्करम ने 41 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. अफ्रीकी टीम 23 गेंद पहले ही 158 रनों पर निपट गई. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जोफ्रा आर्चर ने 25 रन खर्च कर 3 विकेट लिए. सैम करन और विल जैक्स को भी 2-2 सफलताएं मिलीं.
What a night for this man 🤯 pic.twitter.com/nYSgcnYRBH— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
अब इस मैच रिपोर्ट के बाद जान लेते हैं हैं आखिर इस मुकाबले में कैसे इस मुकाबले में जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बच गया...
T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया?
ओल्ड ट्रैफर्ड में भले ही इंग्लैंड ने टी20 इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. लेकिन इंग्लैंड का यह स्कोर टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर नहीं था. क्योंकि यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के पास है, जिसने पिछले साल अक्टूबर में गाम्बिया के खिलाफ नैरोबी में धमाकेदार 344-4 रन बनाए थे. जिम्बाव्बे ने तब नेपाल का रिकॉर्ड तोड़ा था, नेपाली टीम ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314-3 रन बनाए थे.