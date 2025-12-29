एक खिलाड़ी, पूरी लीग पर भारी! WPL 2026 से पहले ही मचा खौफ- जानिए कौन है वो ‘गेमचेंजर’?

क्रिकेट में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिनके मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज बदल जाता है. एलिस पेरी उन्हीं नामों में शुमार हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की यह दिग्गज ऑलराउंडर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में भी अपने खेल से वही भरोसा जगाती हैं- जहां क्लास है, निरंतरता है और बड़े मौकों पर चमकने की आदत है.

RCB के रंग में ढली एलिस पेरी सिर्फ एक स्टार खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम की रीढ़ बनकर उभरी हैं. आंकड़े खुद गवाही देते हैं- 25 मैचों में 972 रन, करीब 65 की औसत, 132 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और 8 अर्धशतक. यानी मुश्किल हालात हों या लक्ष्य का दबाव, पेरी का बल्ला हर बार जवाब देता है.

...लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. गेंद हाथ में आते ही वही पेरी टीम के लिए ब्रेकथ्रू भी निकालती हैं. 14 विकेट- वो भी ऐसे मौकों पर, जब मैच फिसलता हुआ दिख रहा हो. यही वजह है कि उन्हें ‘मैच-विनर’ कहा जाता है, सिर्फ ऑलराउंडर नहीं.

RCB के लिए यह सीजन इसलिए भी खास है क्योंकि टीम दूसरी WPL ट्रॉफी के सपने के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसे में एलिस पेरी की भूमिका और भी अहम हो जाती है- टॉप ऑर्डर में स्थिरता, मिडिल ओवर्स में नियंत्रण और ड्रेसिंग रूम में अनुभव की ताकत.

क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं, यह फैसलों और धैर्य की भी परीक्षा है और इस परीक्षा में एलिस पेरी बार-बार अव्वल रही हैं. बड़े मैचों का अनुभव, शांत स्वभाव और जीत की भूख- RCB को वही धार दे सकती है, जिसकी तलाश हर चैम्पियन टीम करती है.

इस सीजन की शुरुआत भी हाई-वोल्टेज मुकाबले से होने जा रही है.

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को DY पाटिल स्टेडियम में WPL का पहला मुकाबला खेला जाएगा-

-पहला मैच (नाइट):

- समय: शाम 7:30 बजे

- स्थान: DY पाटिल स्टेडियम

- मुकाबला: MI-W vs RCB-W

सीजन के पहले ही मैच में एलिस पेरी पर सभी की निगाहें होंगी. क्या वह बल्ले से RCB को उड़ान देंगी, या गेंद से MI-W के इरादों पर पानी फेरेंगी या फिर दोनों ही रूपों में अपना असर छोड़ेंगी?

अब सवाल सिर्फ एक-क्या एलिस पेरी बनेंगी RCB की दूसरी WPL ट्रॉफी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स? जवाब मिलेगा, जब WPL का रोमांच नए शिखर छुएगा.

