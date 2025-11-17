कोच गंभीर के 'सुंदर' प्रयोग पर दिनेश कार्तिक ने साधा निशाना, बोले- उसकी गेंदबाजी...

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना लंबे समय में वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी को प्रभावित कर सकता है. यह टिप्पणी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट पूरा होने के बाद आई. सुंदर ने तमिलनाडु के साथी खिलाड़ी साई सुदर्शन की जगह बल्लेबाजी क्रम में ली और दोनों पारियों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया. ऑलराउंडर ने पहली पारी में 29 और दूसरी पारी में नंबर 3 पर पदोन्नति मिलने के बाद 31 रनों की जुझारू पारी खेली.

हालांकि, सुंदर की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ एक ही ओवर फेंका, जो पहली पारी में आया. 16 टेस्ट में 35 विकेट लेने वाले सुंदर के लिए कार्तिक का मानना है कि यह प्रमोशन टीम मैनेजमेंट की स्पष्ट संदेश है कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देना होगा. पूर्व विकेटकीपर ने कहा कि 26 वर्षीय खिलाड़ी के लिए एक ही समय में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन रहना मुश्किल होगा.

दिनेश कार्तिक ने उठाए सवाल

दिनेश कार्तिक ने कहा, सुंदर बतौर टेस्ट खिलाड़ी कहां देखे जा रहे हैं? क्या वे एक गेंदबाज़ हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं? अब अगर आप उन्हें नंबर 3 पर भेज रहे हैं, तो आप लगभग उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें बल्लेबाजी पर और ज्यादा ध्यान देना होगा. जब आप बल्लेबाजी के लिए लंबा समय नेट्स में बिताना शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गेंदबाजी का अभ्यास कम हो जाता है, क्योंकि एक ही समय में दोनों में उत्कृष्ट रहना शारीरिक रूप से नामुमकिन है.

वहीं, दक्षिण अफ्रीकी पूर्व क्रिकेटर शेन पोलॉक ने भी कहा कि सुंदर को बस अपनी बल्लेबाजी की गेम प्लान पर काम करना है और वे शीर्ष क्रम में एक अच्छी रन मिलनी चाहिए. दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज का कहना था कि उन्हें हमेशा लगा कि सुंदर को खिलाड़ी के रूप में कम इस्तेमाल किया गया.

बता दें कि कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया को 30 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. भारत के सामने जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य था, जिसे भारतीय बल्लेबाज चेज नहीं कर सके.

