scorecardresearch
 

Feedback

हार के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका, WTC टेबल में साउथ अफ्रीका भी आगे निकला, जानें सभी टीम्स का हाल

WTC Table: भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मौजूदा चक्र में स्थिति अच्छी नहीं है. साउथ अफ्रीकी टीम ने ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ जीत के बाद डब्ल्यूटीसी टेबल में छलांग लगाई है.

Advertisement
X
भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट में हार झेलनी पड़ी. (Photo: AFP)
भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट में हार झेलनी पड़ी. (Photo: AFP)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का शुरुआती मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया. इस मुकाबले में टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने 30 रनों से जीत हासिल की. साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 124 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन शुभमन ब्रिगेड ये रन भी नहीं बना सकी. साउथ अफ्रीका ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीत हासिल की है.

साउथ अफ्रीका के हाथों मिली शर्मनाकर हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में चौथे स्थान पर फिसल गई है. भारत के 8 मैचों में 4 जीत के साथ 54.17 प्रतिशत अंक हैं. भारत इस मुकाबले से पहले तीसरे नंबर पर था. भारत अब तक मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुका है, दो इंग्लैंड में और एक अब कोलकाता में.

साउथ अफ्रीका इस जीत के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है. साउथ अफ्रीका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं. कोलकाता टेस्ट मैच से पहले साउथ अफ्रीकी टीम चौथे स्थान पर थी. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अब तक इस नए डब्ल्यूटीसी चक्र में अजेय बने हुए हैं और क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर हैं.

पाकिस्तानी टीम किस नंबर पर?
ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी तीन टेस्ट मुकाबले जीतकर 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं श्रीलंका ने दो में से एक मैच जीता है और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. उसका अंक प्रतिशत 66.67 है, जिससे वह तीसरे स्थान पर है. चूंकि श्रीलंका के 16 ही अंक हैं, इसलिए वो साउथ अफ्रीका (24 अंक) से पिछड़ चुका है. पाकिस्तानी टीम पांचवें नंबर पर है.

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir attending press conference
मुश्किल पिच या बल्लेबाज? कोच गंभीर ने बताया कोलकाता टेस्ट की हार का जिम्मेदार कौन 
Axar Patel
सब कुछ सेट, जीत तय थी... कौन है भारत की हार का विलेन? कैसे मैच हाथ से फिसला 
rishabh pant
गिल की चोट, टी20 स्टाइल में बैटिंग.... ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की हार के ये रहे 5 कारण 
India vs South Africa
'भारतीय टीम ने ही मांगी, क्यूरेटर की गलती नहीं...', पिच विवाद पर गांगुली का बड़ा बयान 
Sarfaraz Khan of India
'हर मैच में रन बनाना...', टीम इंडिया से बाहर होने पर सरफराज का छलका दर्द 
Advertisement

फिर बाकी टीम्स का नंबर आता है. इस टेबल में इंग्लैंड छठे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश सातवें और वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर मौजूद है. न्यूजीलैंड ने मौजूदा चक्र में अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, जिसके कारण वह अंतिम (9वें) स्थान पर विराजमान है.

wtc table

कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में यह भारतीय टीम की दूसरी ऐसी टेस्ट हार है, जब उसने घर में 150 से कम के टारगेट का पीछा किया. पिछले साल न्यूजीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ 147 रनों का लक्ष्य डिफेंड कर लिया था. 21वीं सदी में किसी टीम के साथ पहली बार हुआ है. साउथ अफ्रीका ने टेम्बा बावुमा की नाबाद 55 रनों की संघर्षपूर्ण पारी की बदौलत दूसरी इनिंग्स में 153 रन बनाए. इस टेस्ट मैच में 40 से ज्यादा रन बनाने वाले वे एकमात्र बल्लेबाज रहे.

WTC प्वाइंट्स सिस्टम
जीत पर: 12 अंक
टाई: 6 अंक
ड्रॉ: 4 प्वाइंट

बात दें कि डब्ल्यूटीसी में टीमों की रैंकिंग का प्राथमिक तौर पर निर्धारण अंक प्रतिशत के आधार पर होता है. शीर्ष दो टीमें 2027 में होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी. स्लो-ओवर रेट के लिए अंक भी कटते हैं

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement