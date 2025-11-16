हार के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका, WTC टेबल में साउथ अफ्रीका भी आगे निकला, जानें सभी टीम्स का हाल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का शुरुआती मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया. इस मुकाबले में टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने 30 रनों से जीत हासिल की. साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 124 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन शुभमन ब्रिगेड ये रन भी नहीं बना सकी. साउथ अफ्रीका ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीत हासिल की है.

साउथ अफ्रीका के हाथों मिली शर्मनाकर हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में चौथे स्थान पर फिसल गई है. भारत के 8 मैचों में 4 जीत के साथ 54.17 प्रतिशत अंक हैं. भारत इस मुकाबले से पहले तीसरे नंबर पर था. भारत अब तक मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुका है, दो इंग्लैंड में और एक अब कोलकाता में.

South Africa fought back to take a low-scoring thriller at Eden Gardens to boost their #WTC27 standings 🔥



As it happened in #INDvSA ⬇️https://t.co/VlpKK9wDWz — ICC (@ICC) November 16, 2025

साउथ अफ्रीका इस जीत के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है. साउथ अफ्रीका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं. कोलकाता टेस्ट मैच से पहले साउथ अफ्रीकी टीम चौथे स्थान पर थी. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अब तक इस नए डब्ल्यूटीसी चक्र में अजेय बने हुए हैं और क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर हैं.

पाकिस्तानी टीम किस नंबर पर?

ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी तीन टेस्ट मुकाबले जीतकर 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं श्रीलंका ने दो में से एक मैच जीता है और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. उसका अंक प्रतिशत 66.67 है, जिससे वह तीसरे स्थान पर है. चूंकि श्रीलंका के 16 ही अंक हैं, इसलिए वो साउथ अफ्रीका (24 अंक) से पिछड़ चुका है. पाकिस्तानी टीम पांचवें नंबर पर है.

फिर बाकी टीम्स का नंबर आता है. इस टेबल में इंग्लैंड छठे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश सातवें और वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर मौजूद है. न्यूजीलैंड ने मौजूदा चक्र में अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, जिसके कारण वह अंतिम (9वें) स्थान पर विराजमान है.

कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में यह भारतीय टीम की दूसरी ऐसी टेस्ट हार है, जब उसने घर में 150 से कम के टारगेट का पीछा किया. पिछले साल न्यूजीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ 147 रनों का लक्ष्य डिफेंड कर लिया था. 21वीं सदी में किसी टीम के साथ पहली बार हुआ है. साउथ अफ्रीका ने टेम्बा बावुमा की नाबाद 55 रनों की संघर्षपूर्ण पारी की बदौलत दूसरी इनिंग्स में 153 रन बनाए. इस टेस्ट मैच में 40 से ज्यादा रन बनाने वाले वे एकमात्र बल्लेबाज रहे.

WTC प्वाइंट्स सिस्टम

जीत पर: 12 अंक

टाई: 6 अंक

ड्रॉ: 4 प्वाइंट

बात दें कि डब्ल्यूटीसी में टीमों की रैंकिंग का प्राथमिक तौर पर निर्धारण अंक प्रतिशत के आधार पर होता है. शीर्ष दो टीमें 2027 में होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी. स्लो-ओवर रेट के लिए अंक भी कटते हैं

