Dickie Bird passes away: क्रिकेट की दुनिया से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है. महान अंपायर डिकी बर्ड, जिन्हें उनके शानदार फैसलों और निष्पक्ष अंपायरिंग के लिए जाना जाता था. उनका 92 साल की उम्र में का निधन हो गया. उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार लम्हे दिए.
डिकी बर्ड पहले तीन पुरुष वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग कर चुके थे. उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने 66 टेस्ट मैच और 69 वनडे मैच में अंपायरिंग की. उनका आखिरी टेस्ट मैच 1996 में था. यह इसलिए भी खास था क्योंकि इसी मैच में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी.
डिकी बर्ड के निधन पर यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब (Yorkshire County Cricket Club) ने गहरा शोक व्यक्त किया. क्लब ने उन्हें न सिर्फ Yorkshire क्रिकेट का प्रतीक बताया, बल्कि क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े किरदारों में से एक करार दिया. 19 अप्रैल 1933 को Yorkshire के Barnsley में जन्मे डिकी बर्ड की जिंदगी क्रिकेट के प्रति समर्पण से भरी रही. वे एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे और Yorkshire व Leicestershire के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट भी खेले. हालांकि, चोट की वजह से उनका खेल करियर लंबा नहीं चल सका, लेकिन उन्होंने अंपायरिंग को अपनाया और इसी भूमिका में वे क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन गए.
डिकी बर्ड को अपने करियर में कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अंपायर के तौर पर उन्होंने खूब नाम कमाया. 5 फुट 10 इंच के डिकी ने यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर के लिए क्रिकेटर के तौर पर मैदान संभाला. अपने करियर के दौरान उन्होंने 93 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लिया. उन्होंने 3314 रन बनाए, जिसमें उनके 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. उनका उच्चतम स्कोर 181* रन रहा.
अंपायरिंग की बात करें, तो डिकी ने 66 टेस्ट और 69 वनडे इंटरनेशनल के अलावा 7 महिला वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायर की भूमिका निभाई. डिकी बर्ड के साथ डेविड शेफर्ड की मैदानी जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही. लेकिन डिकी के निधन से एक युग का अंत हो गया है. शेफर्ड का निधन 2009 में हो गया था.
मैदान से विदाई लेने के बाद भी डिकी बर्ड सुर्खियों में बने रहे. अंपायरिंग छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को एक मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित किया. वे कई क्विज और चैट शोज में नजर आए और एक स्पीकिंग टूर पर भी निकले, जहां उनके किस्सों और अनुभवों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. डिकी बर्ड ने अपने जीवन पर कई किताबें भी लिखीं. उनकी आत्मकथा 'My Autobiography' (Keith Lodge के साथ) सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स बुक बनी थी. इसके बाद उनकी दूसरी किताब 'White Cap and Bails' भी बेस्टसेलर साबित हुई.