आईपीएल चैम्पियन RCB ने 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, ‘12th मैन आर्मी’ के नाम लिखा भावुक संदेश

जून 2025 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. गुरुवार को आरसीबी ने तीन महीने बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और ‘RCB Cares’ पहल शुरू की.

चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे के बाद पहली बार बोली आरसीबी. (PTI)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तीन महीने की चुप्पी तोड़ते हुए अपने फैन्स यानी ‘12th मैन आर्मी’ को भावुक संदेश दिया, साथ ही ‘RCB Cares’ नामक नई पहल की घोषणा की. इस अभियान का मकसद जून में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रशंसकों के परिवारों की मदद करना और घायलों को सहायता प्रदान करना है.

4 जून 2025 को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की पहली आईपीएल खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग जुटे थे. इस दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, स्टेडियम के भीतर जश्न चलता रहा, जिसने फ्रेंचाइजी को आलोचनाओं के घेरे में ला दिया.

इसके बाद RCB ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने और घायलों के इलाज के लिए 'RCB Cares' फंड बनाने का ऐलान किया. यह कदम क्लब की ओर से अपने प्रशंसकों के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर सामने आया.

कर्नाटक सरकार ने भी हादसे की जिम्मेदारी RCB पर डाली, जिससे गुस्सा और भड़क उठा. हालांकि घटना के बाद फ्रेंचाइजी ने एक संक्षिप्त शोक संदेश जारी किया था, लेकिन उनकी लंबी चुप्पी सवालों के घेरे में रही.

गुरुवार को RCB ने लिखा-

'प्रिय 12th मैन आर्मी, यह हमारा दिल से लिखा पत्र है आपके लिए.

करीब तीन महीने हो गए हैं, जब हमने यहां आखिरी बार कुछ साझा किया था.

यह चुप्पी गैरहाजिरी नहीं, बल्कि शोक की अभिव्यक्ति थी.

यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी रहती थी, जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे… लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया. उस दिन ने हमारे दिल तोड़े और उसके बाद की खामोशी हमारे शोक का तरीका बन गई.

उस खामोशी में हम दुख मना रहे थे. सुन रहे थे. सीख रहे थे... और धीरे-धीरे हमने सिर्फ प्रतिक्रिया से कहीं आगे बढ़कर कुछ नया बनाने की शुरुआत की.. कुछ ऐसा, जिस पर हमें पूरा विश्वास है.

यही से ‘RCB Cares’ की शुरुआत हुई. यह हमारे फैन्स को सम्मान देने, उन्हें संभालने और उनके साथ खड़े रहने की जरूरत से पैदा हुआ. एक ऐसा मंच, जिसे हमारी कम्युनिटी और फैन्स ने मिलकर आकार दिया.

आज हम इस जगह पर लौटे हैं, उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के लिए.
साझा करने के लिए. आपके साथ खड़े रहने के लिए. साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए और कर्नाटक का गर्व बने रहने के लिए.'

इस भगदड़ ने न केवल कई जिंदगियां छीनीं, बल्कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दी. हालात को देखते हुए आईसीसी ने अगले महीने होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए बेंगलुरु की जगह मुंबई को नया मेजबान स्थल घोषित कर दिया. जांच रिपोर्ट में स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए 'अयोग्य' करार दिया गया.


 

