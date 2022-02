Deepti Sharma, Ind vs Nz 2nd ODI: दीप्ति शर्मा के स्पेल ने बदल दिया था रुख, ऐसे भारत के हाथ से निकला मैच

Deepti Sharma, Ind vs Nz 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच मंगलवार को खेला गया सीरीज़ का दूसरा वनडे बेहद ही रोमांचक साबित हुआ. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 270 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो वनडे क्रिकेट और खासकर महिला वनडे क्रिकेट के हिसाब से काफी सही स्कोर है.

न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो इस स्कोर की ओर आसानी से बढ़ती दिख रही थी, लेकिन स्पिनर दीप्ति शर्मा के एक स्पेल ने माहौल पूरी तरह बदल दिया था. उन्होंने पूरे मैच में चार विकेट अपने नाम किए, उन्होंने 10 ओवर में 52 रन दिए, इसमें 1 मेडन ओवर था और 4 विकेट लिए.

दीप्ति शर्मा के उस स्पेल का रोमांच



न्यूजीलैंड की टीम आसानी से भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, कीवी बल्लेबाज एमिला केर ने इस पारी में शतक जड़ा ऐसे में वह एक छोर संभालकर टीम को धीरे-धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही थीं. जब न्यूजीलैंड की पारी के 45 ओवर पूरे हुए, जब टीम का स्कोर 239 पर पांच विकेट था, इसी के बाद अगला ओवर डालने दीप्ति शर्मा आईं.

46वें ओवर की पहली ही बॉल पर दीप्ति की एक ऑफ ब्रेक को खेलने के चक्कर में केजी मार्टिन अपना विकेट गंवा बैठी, बॉल सीधा मिडिल स्टम्प पर जाकर लगी. इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन गए थे, इसके बाद अपने अगले ही ओवर में दीप्ति ने एक और विकेट लिया जिसमें उन्होंने एच. हेनसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया.

एक ही ओवर में बन गए 14 रन

न्यूजीलैंड का स्कोर 253 रन पर 7 विकेट हो गया था. इसी ओवर के बाद न्यूजीलैंड को 12 बॉल में सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी. जिसकी वजह से मैच फंसा हुआ लग रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड की ओर से शतक जड़ने वाली एमिला केर अभी भी क्रीज़ पर मौजूद थीं.

49वां ओवर डालने हाई हरमनप्रीत कौर की बॉल पर एमिला कीर ने लगातार रन बटोरे और अंत में न्यूजीलैंड ने एक ओवर पहले ही इस मुकाबले को जीत लिया.

दीप्ति शर्मा के चार विकेट:

4.4 ओवर: एस. बेट्स, स्ट्म्प

8.5 ओवर: ए. सैथर्टवेट, कैच आउट

45.1 ओवर: केजे मार्टिन, बोल्ड

47.3 ओवर: एच. जेनसेन, बोल्ड

Take a bow, Deepti Sharma 🤩🥳 4th wicket for @Deepti_Sharma06 well done , come on India 🇮🇳🇮🇳 #NZvIND

New Zealand win the 2nd ODI against India by 3 wickets



India 270-6 in 50 overs

Mithali Raj 66* (81)

Sophie Devine 2-42 (8 overs)



New Zealand 273-7 in 49 overs

Amelia Kerr 119* (135)

Deepti Sharma 4-52 (10 overs)#NZvIND #NZWvINDW #CricketTwitter