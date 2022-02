Wanindu Hasaranga Corona Positive: ऑक्शन के दो दिन बाद ही कोरोना पॉजिटिव हुआ ये प्लेयर, RCB ने 10.75 करोड़ में खरीदा था

Wanindu Hasaranga Corona Positive: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टी-20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले से पहले मेहमान टीम को एक बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के मेन स्पिनर वानिंदु हसारंगा को कोरोना वायरस हो गया है और वह अब आइसोलेशन में चले गए हैं.



श्रीलंका बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वानिंदु हसारंगा का रैपिड एंटिजन टेस्ट हुआ था, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. हसारंगा इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और आइसोलेशन में रहेंगे.



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी इस घरेलू सीरीज़ में श्रीलंका की हाल वैसे ही खराब चल रही है. अभी तक खेले गए दोनों मुकाबले में श्रीलंका की हार हुई है, दोनों ही मुकाबले काफी करीबी रहे थे और श्रीलंका की किस्मत ने धोखा दे दिया था.

Sri Lanka will be without a key figure ahead of the third T20I against Australia in Canberra today 👇#AUSvSLhttps://t.co/v1XH8HhoIs