Death Overs in Cricket: ‘डेथ ओवर्स’ पर छिड़ी बहस, पूर्व भारतीय क्रिकेटर की मांग- अभी बुरा वक्त, ऐसा ना बोलें

Death Overs in Cricket: क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका में वहीं अंडर-19 वर्ल्डकप भी चल रहा है. इस बीच क्रिकेट को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. ये बहस पारी के आखिरी ओवर्स को लेकर है, जिसे ‘डेथ ओवर्स’ भी कहा जाता है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंट्री करने वाले लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने ट्वीट कर इस बात की मांग की है.



पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने ट्वीट किया कि सभी कमेंटेटर्स से अपील करना चाहूंगा कि कोई डेथ ओवर्स शब्द का इस्तेमाल ना करें. या तो उसे स्लॉग ओवर कहें या फिर अंतिम ओवर्स. हम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, डेथ अच्छा शब्द नहीं है. आखिरी दस ओवर काफी ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर किसी टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं होता तो वो मर नहीं जाता है.

Request to all commentators, please don’t say “ DEATH OVERS”. Either call it slog overs or end overs. We are going through a tough time. Death is not a nice word. The last ten overs are definitely important overs but one doesn’t die if it doesn’t go the team’s way.#SAvIND