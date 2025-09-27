अंपायर ने दिया OUT, फिर किस नियम से बचे दासुन शनाका? IND vs SL के बीच ऐसा रहा सुपर ओवर का रोमांच

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर-4 मुकाबले में भरपूर रोमांच देखने को मिला. सुपर ओवर से लेकर विवादित रन आउट तक... ये मुकाबला सांस रोक देने वाला था. दोनों टीमों ने 202-202 रन बनाए. आइए जानते हैं कि आखिर सुपर ओवर का रोमांच कैसा रहा और विवादित रन आउट का मसला क्या था...

एक झलक दोनों टीमों के प्रदर्शन पर

इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के 61, तिलक वर्मा के 49 रनों की पारी की बदौलत श्रीलंका के सामने 203 रनों का लक्ष्य रखा. यह एशिया कप 2025 में पहली बार हुआ जब किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया. लेकिन इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और पथुम निसंका की 107 और कुसल परेरा की 58 रनों की पारी के दम पर 202 रन बना लिए और मैच टाई हो गया. यानी अब जीत हार का फैसला सुपर ओवर से तय होना था.

अब जानिए सुपर ओवर का रोमांच

सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी के लिए आई. कुसल परेरा और दसुन शनाका बल्लेबाजी के लिए आए. लेकिन पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने कुसल परेरा को आउट कर दिया. दूसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने एक रन लिए. तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना. इसके बाद एक वाइड आई. चौथी गेंद पर कैच आउट की अपील हुई और अंपायर ने आउट भी दे दिया. लेकिन विकेट नहीं गिरा. लेकिन 5वीं गेंद पर शनाका आउट हो गए. यानी श्रीलंका ने केवल 2 रन बनाए. जिसे भारत ने पहली ही गेंद पर चेज कर लिया.

अब जानिए शनाका क्यों नहीं हुए आउट

सुपर ओवर में भारत के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था. अर्शदीप ने कुसल परेरा को शून्य पर आउट कर दिया और चौथी गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन ने दसुन शनाका को रन आउट कर दिया. भारत को केवल 3 रन का पीछा करना था और अर्शदीप सिंह ने काम लगभग पूरा कर दिया. लेकिन शनाका को आउट नहीं दिया गया.

तो ऐसा क्यों हुआ?

दरअसल, शनाका अर्शदीप की ऑफ-कटर से धोखा खा गए और एक रन के लिए दौड़ पड़े. लेकिन कामिंदु मेंडिस ने मना कर दिया और इस बीच संजू सैमसन ने उन्हें रन आउट कर दिया. लेकिन इसी समय अर्शदीप ने अपील की कि शनाका ने के बल्ले से गेंद टच हुई है और वह कैच आउट हुए हैं. अंपायर ने गेंदबाज़ से सहमति जताई और उंगली उठा दी. इसका मतलब था कि शनाका रन आउट नहीं बल्कि कैच आउट थे. जब शनाका ने यह सुना, तो उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया.

टीवी अंपायर ने चेक किया और पाया कि शनाका ने गेंद को नहीं छुआ था. इसलिए सोहेल को अपना फैसला पलटना पड़ा. ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी नियमों के मुताबिक पहला फैसला ही लागू होता है.

चूंकि फैसला रिव्यू पर गया, इसलिए गेंद को डेड बॉल माना गया और शनाका बैटिंग जारी रख सके. अगर अंपायर ने उन्हें कैच आउट नहीं दिया होता, तो उनकी पारी रन आउट पर वहीं खत्म हो जाती. लेकिन जब उन्होंने कैच आउट दे दिया, तो पूरा मामला इस बात पर टिक गया कि शनाका ने गेंद को एज किया या नहीं.

इरफ़ान पठान ने भी समझाया कि फैसला भारत के खिलाफ क्यों गया. उन्होंने कहा, 'चूंकि शनाका को कैच आउट दिया गया और फिर रिव्यू लिया गया, इसलिए गेंद डेड हो गई.'

