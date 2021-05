दानिश कनेरिया ने आमिर पर लगाया बड़ा आरोप, PAK क्रिकेट में आ सकता है 'भूचाल'

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) को ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है. दानिश कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर आमिर पर जमकर निशाना साधा है.

बता दें कि मोहम्मद आमिर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि पीबीसी के अपमानजनक रवैये के चलते ही उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेने का फैसला करना पड़ा. आमिर ने कहा था कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके वे हकदार थे.

दानिश कनेरिया ने कहा, 'मैं आमिर की बात पर यही कहना चाहता हूं कि हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं. मुझे लगता है कि वह दूसरों को अपने बयानों से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ताकि टीम में उनकी वापसी हो सके. उनके बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि वह इंग्लैंड में रहेंगे, नागरिकता हासिल करेंगे और फिर आईपीएल में खेलेंगे, इससे आप उनके विचारों को समझ सकते हैं.'

कनेरिया ने कहा, 'आमिर को अहसास होना चाहिए कि स्पॉट-फिक्सिंग कांड के बाद उन्हें टीम में वापस लाकर पाकिस्तान ने काफी उदारता दिखाई थी. लेकिन उनका प्रदर्शन पिछले करीब डेढ़ साल से जीरो रहा है. मानता हूं कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है.'

Jai Shree Ram 🙏 Why I was not treated like Aamir why Salman Butt not got chance to play for Pakistan again why Mohd Asif the lethal and finest art of swing bowling carrier finished and not treated like Aamir.What Aamir gives ? Bitter truth https://t.co/vUDEVMovP0