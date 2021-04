सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती, 6 दिन पहले हुए थे कोरोना संक्रमित

कोरोना वायरस से संक्रमित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी. सचिन ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं. मैं जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौट आऊंगा. बता दें कि सचिन कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं. 27 मार्च को वह कोरोना संक्रमित हुए थे.

सचिन के परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'वह 2 दिन में अस्पताल से घर आ जाएंगे. उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अस्पताल की ओर से बताया गया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है.'

सचिन ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि वर्ल्ड चैम्पियन बनने की 10वीं वर्षगांठ पर सभी भारतीयों और टीम के मेरे साथियों को बधाई. बता दें कि 2 अप्रैल, 2011 को भारत ने दूसरी बार विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया था. 1983 के बाद यह दूसरा मौका था, जब टीम इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी.

Thank you for your wishes and prayers. As a matter of abundant precaution under medical advice, I have been hospitalised. I hope to be back home in a few days. Take care and stay safe everyone.



Wishing all Indians & my teammates on the 10th anniversary of our World Cup 🇮🇳 win.