दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, शेफाली वर्मा-हरमनप्रीत कौर ने भी रचा इतिहास

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पर 52 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई. 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का टारगेट सेट किया था. ये टारगेट प्रेशर मुकाबले में जीत दिलाने के लिए काफी था. साउथ अफ्रीकी टीम रनचेज में सिर्फ 246 रन ही बना सकी.
भारतीय टीम को 2005 और 2017 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में क्रमश: ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड ने पराजित किया था. मगर इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फिनिशिंग लाइन पार कर फैन्स को जश्न मनाने का मौका दिया हैं. खिताबी मुकाबले में कुछ खास रिकॉर्ड्स भी बने. आइए इस पर नजर डालते हैं...
♦ शेफाली वर्मा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. शेफाली ने फाइनल में 87 रन बनाए और दो विकेट झटके थे. शेफाली वर्मा वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) के सेमीफाइनल या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली सबसे कम उम्र की प्लेयर हैं. शेफाली ने 21 वर्ष और 279 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की.
♦ महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर ने की. हरमन महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान हैं. 36 वर्ष और 239 दिन की उम्र में हरमन ने ये मुकाम हासिल किया है.
♦ यह पहली बार है जब महिला वनडे विश्व कप किसी ऐसी टीम ने जीता है, जिसने टूर्नामेंट में तीन मैच गंवाए. हालांकि पुरुषों के टूर्नामेंट में ऐसा दो बार हुआ है. साल 1992 में पाकिस्तान और 2019 में इंग्लैंड ने तीन-तीन मैच हारने के बावजूद मेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीता था.
♦ दीप्ति शर्मा ने फाइनल में 58 रन बनाए. साथ ही 39 रन देकर पांच विकेट झटके. विश्व कप (महिला या पुरुष) के नॉकआउट मैच में अर्धशतक जड़ने और पांच विकेट लेने वाली दीप्ति पहली क्रिकेटर हैं. साथ ही भारतीय महिला टीम के लिए वनडे क्रिकेट में पहली बार किसी प्लेयर ने पांच विकेट लिए और अर्धशतकीय पारी भी खेली. यही नहीं वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) में ये उपलब्धि हासिल करने वाली दीप्ति दूसरी भारतीय हैं. 2011 के विश्व कप में युवराज सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन किया था.
♦ दीप्ति शर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड 2025 में 22 विकेट चटकाए, साथ ही 215 रन बनाए. दीप्ति को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. दीप्ति महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं. दीप्ति वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) के एक संस्करण में 200 रन और 20 विकेट का डबल बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं. साथ ही दीप्ति महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गईं.
महिला वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट (भारत)
43- झूलन गोस्वामी
36- दीप्ति शर्मा
31- डायना एडुल्जी
30- नीतू डेविड
30- पूर्णिमा राउ
महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट
23- लिन फुलस्टन (ऑस्ट्रेलिया), 1982
22- जैकी लॉर्ड (न्यूजीलैंड), 1982
22- दीप्ति शर्मा (भारत), 2025
21- सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), 2022
20- शुभांगी कुलकर्णी (भारत), 1982
20- नीतू डेविड (भारत), 2005
♦ साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने खिताबी मुकाबले में शानदार 101 रन बनाए. वोलवार्ट ऐसी दूसरी प्लेयर हैं, जिन्होंने किसी वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाया. इससे पहले एलिसा हीली ने साल 2022 के महिला विश्व कप में ऐसा किया था. वूमेन्स ओडीआई में वोलवार्ट कप्तान के तौर पर 8 शतक जड़ चुकी हैं. वोलवार्ट वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं.
महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन
571- लॉरा वोलवार्ट, 2025
509- एलिसा हीली, 2022
497- रेचेल हेन्स, 2022
456- डेबी हॉकले, 1997
448- लिंडसे रीलर, 1988
वूमेन्स ओडीआई में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक
11- मेग लैनिंग
8- सूजी बेट्स
8- लॉरा वोलवार्ट
6- चमारी अटापट्टू
6- हेली मैथ्यूज
आईसीसी इवेंट्स में भारतीय महिला टीम (टी20I और ODI)
2000- सेमीफाइनल (वनडे विश्व कप)
2005- उपविजेता (वनडे विश्व कप)
2009- सेमीफाइनल (टी20 विश्व कप)
2010- सेमीफाइनल (टी20 विश्व कप)
2017- उपविजेता (वनडे विश्व कप)
2018- सेमीफाइनल (टी20 विश्व कप)
2020- उपविजेता (टी20 विश्व कप)
2023- सेमीफाइनल (टी20 विश्व कप)
2025- चैम्पियन (वनडे विश्व कप)
महिला वनडे विश्व कप की विजेता टीम्स
7- ऑस्ट्रेलिया (1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022)
4- इंग्लैंड (1973, 1993, 2009, 2017)
1- न्यूजीलैंड (2000)
1- भारत (2025)