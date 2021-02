IND vs ENG: चेन्नई टेस्ट का टर्निंग प्वाइंट, इस एक ओवर ने किया टीम इंडिया का बेड़ा गर्क

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने चेन्नई में भारत के खिलाफ तूफानी गेंदबाजी कर बता दिया कि आखिर क्यों उनकी गिनती दुनिया के महान गेंदबाजों में होती है. स्पिनर्स के लिए मददगार चेन्नई की पिच पर एंडरसन ने भारत के तीन अहम विकेट लिए. टेस्ट मैच के पांचवें दिन उनका पहला ओवर मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा. इस ओवर में एंडरसन ने शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे का विकेट लिया.

भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 39 रन से की. सलामी बल्लेबाज गिल शुरुआत से ही अच्छी लय में दिखे. उन्होंने जैक लीच की दिन की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा (15) ने बाएं हाथ के स्पिनर लीच की तेजी से स्पिन होती गेंद पर बल्ले का मुंह लेग साइड की ओर मोड़ दिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े बेन स्टोक्स के सुरक्षित हाथों में चली गई.

गिल ने आफ स्पिनर डॉम बेस को निशाना बनाया और उनके ओवरों में दो चौके और एक छक्का जड़ा. इस युवा प्रतिभावान बल्लेबाज ने लीच पर भी चौका और फिर एक रन के साथ 81 गेंदों में अपने करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया.

जो रूट ने इसके बाद गेंद एंडरसन को थमाई, जिन्होंने तेजी से अंदर आती दूसरी ही गेंद पर गिल को बोल्ड कर दिया. गिल ने 83 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और एक छक्का मारा. एक गेंद बाद एंडरसन ने अजिंक्य रहाणे के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की विश्वसनीय अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे ठुकरा दिया. इंग्लैंड ने डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन पैड से गेंद टकराते समय अंपायर कॉल आने के कारण वह बच गए.

