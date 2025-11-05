scorecardresearch
 

'अब तुम्हें हर रोज देखूंगी', WC के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनवाया खास टैटू

हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीत के बाद अपनी बाजू पर ट्रॉफी का टैटू बनवाया है. टैटू उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि और वर्षों के संघर्ष की याद का प्रतीक है.भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराया, इससे पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

हरमनप्रीत कौर ने बनवाया वर्ल्ड कप का टैटू (Photo: ITG))
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीत को एक खास याद दी है. उन्होंने अपनी बाजू पर वर्ल्ड कप का टैटू बनवाया है. इस स्टार खिलाड़ी ने अपने बाइसेप्स पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गुदवाई है, जो अब हर सुबह उन्हें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की याद दिलाएगी. हरमनप्रीत ने अपने नए टैटू की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पहले दिन से तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब हर सुबह तुम्हें देखकर आभारी रहूंगी.' हरमनप्रीत ने वर्ल्ड कप जीत के अगले ही दिन टैटू बनवाया. इसके बाद वह और उनकी टीम मंगलवार शाम नई दिल्ली पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी.

भारत की लंबे इंतज़ार के बाद मिली यह महिला वर्ल्ड कप जीत रविवार को आई, जब टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में शेफाली वर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन और दीप्ति शर्मा की घातक पांच विकेट झटकने वाली गेंदबाज़ी से भारत ने कमांडिंग जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: हरमनप्रीत का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, सचिन, धोनी और विराट के साथ दिखेगी महिला क्रिकेट की शेरनी

इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको चौंका दिया था. उस मैच में हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ 167 रन की साझेदारी कर टीम को 339 रन के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. जो महिला वनडे इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेज़ रहा.

यह भी पढ़ें: 'क्रिकेट सबका खेल...', ट्रॉफी के साथ सो रहीं कप्तान हरमनप्रीत ने दिया बड़ा संदेश

यह जीत हरमनप्रीत के लिए बेहद खास थी. उन्होंने 2009 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के बाद से इस पल का इंतज़ार किया था. 2017 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 8 रनों की हार  उनकी सबसे बड़ी निराशा रही थी, हालांकि उस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की पारी खेलकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था.
लेकिन उस हार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था.

