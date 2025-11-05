'अब तुम्हें हर रोज देखूंगी', WC के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनवाया खास टैटू

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीत को एक खास याद दी है. उन्होंने अपनी बाजू पर वर्ल्ड कप का टैटू बनवाया है. इस स्टार खिलाड़ी ने अपने बाइसेप्स पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गुदवाई है, जो अब हर सुबह उन्हें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की याद दिलाएगी. हरमनप्रीत ने अपने नए टैटू की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पहले दिन से तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब हर सुबह तुम्हें देखकर आभारी रहूंगी.' हरमनप्रीत ने वर्ल्ड कप जीत के अगले ही दिन टैटू बनवाया. इसके बाद वह और उनकी टीम मंगलवार शाम नई दिल्ली पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी.

भारत की लंबे इंतज़ार के बाद मिली यह महिला वर्ल्ड कप जीत रविवार को आई, जब टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में शेफाली वर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन और दीप्ति शर्मा की घातक पांच विकेट झटकने वाली गेंदबाज़ी से भारत ने कमांडिंग जीत दर्ज की.

इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको चौंका दिया था. उस मैच में हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ 167 रन की साझेदारी कर टीम को 339 रन के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. जो महिला वनडे इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेज़ रहा.

यह जीत हरमनप्रीत के लिए बेहद खास थी. उन्होंने 2009 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के बाद से इस पल का इंतज़ार किया था. 2017 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 8 रनों की हार उनकी सबसे बड़ी निराशा रही थी, हालांकि उस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की पारी खेलकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

लेकिन उस हार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था.

