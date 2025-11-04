हरमनप्रीत का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, सचिन, धोनी और विराट के साथ दिखेगी महिला क्रिकेट की शेरनी

जयपुर का नाहरगढ़ किला एक बार फिर चर्चा में है. यहां स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा लगने जा रही है. इस प्रतिमा को महिला क्रिकेट की उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक रूप में देखा जा रहा है. म्यूजियम प्रबंधन के अनुसार प्रतिमा का अनावरण 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया जाएगा.

म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा सिर्फ खेल में उपलब्धि का सम्मान नहीं है, बल्कि यह भारतीय महिलाओं की मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास को प्रतिनिधित्व करेगी. उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत ने साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मंच पर पुरुषों से कम नहीं हैं.

वैक्स म्यूजियम में लगेगा हरमनप्रीत का स्टेच्यू

इस प्रतिमा के लगने के बाद जयपुर वैक्स म्यूजियम में दो विश्व कप विजेता कप्तान मौजूद होंगे. यहां पहले से एमएस धोनी की प्रतिमा लगी है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसी हस्तियां भी म्यूजियम में शामिल हैं. हरमनप्रीत के विश्व कप फाइनल के दौरान के लुक को आधार बनाकर मूर्ति तैयार की जा रही है और इसे आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है ताकि उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा का सही अहसास हो सके.

म्यूजियम में पहले से कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, राजमाता गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी प्रेरक महिला हस्तियों की प्रतिमाएं लगी हैं. वर्तमान में यहां करीब 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं. शीश महल में बने इस म्यूजियम को उसके शानदार इंटीरियर और पर्यटन आकर्षण के लिए भी जाना जाता है.

प्रतिमा का अनावरण अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा

हरमनप्रीत की प्रतिमा के आने से क्रिकेट और महिला शक्ति दोनों का सम्मान बढ़ेगा. यह नई स्थापना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी कि मेहनत, आत्मविश्वास और देश के सम्मान से ही असली जीत मिलती है.

