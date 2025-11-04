scorecardresearch
 

Feedback

हरमनप्रीत का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, सचिन, धोनी और विराट के साथ दिखेगी महिला क्रिकेट की शेरनी

जयपुर के नाहरगढ़ किले स्थित वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा लगाई जाएगी. प्रतिमा का अनावरण 8 मार्च 2026, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा. यह प्रतिमा हरमनप्रीत के विश्व कप प्रदर्शन और महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगी. म्यूजियम में पहले से एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसी हस्तियों की प्रतिमाएं हैं.

Advertisement
X
हरमनप्रीत कौर का लगेगा स्टेच्यू (AP Photo)
हरमनप्रीत कौर का लगेगा स्टेच्यू (AP Photo)

जयपुर का नाहरगढ़ किला एक बार फिर चर्चा में है. यहां स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा लगने जा रही है. इस प्रतिमा को महिला क्रिकेट की उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक रूप में देखा जा रहा है. म्यूजियम प्रबंधन के अनुसार प्रतिमा का अनावरण 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया जाएगा.

म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा सिर्फ खेल में उपलब्धि का सम्मान नहीं है, बल्कि यह भारतीय महिलाओं की मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास को प्रतिनिधित्व करेगी. उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत ने साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मंच पर पुरुषों से कम नहीं हैं.

वैक्स म्यूजियम में लगेगा हरमनप्रीत का स्टेच्यू

सम्बंधित ख़बरें

Deepti Sharma
दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, शेफाली-हरमन ने भी रचा इतिहास 
Shafali Verma
'दिल कह रहा था, आज शेफाली का दिन है...', कप्तान हरमन का ये फैसला बना गेमचेंजर 
Harmanpreet Kaur in World Cup 2025 Semi final
'इस बार लाइन क्रॉस, जेम‍िमा ने...', हरमनप्रीत ने AUS को रौंदकर भरी हुंकार, बोलीं- फाइनल में झोंकेंगे पूरी ताकत  
35 साल की हुईं हरमनप्रीत कौर, जानें करियर से जुड़ी खास बातें 
Shafali Verma WPL 2024
शेफाली के धूमधड़ाके से WPL फाइनल में दिल्ली, एलिमिनेटर में इन 2 टीमों के बीच भ‍िड़ंत  

इस प्रतिमा के लगने के बाद जयपुर वैक्स म्यूजियम में दो विश्व कप विजेता कप्तान मौजूद होंगे. यहां पहले से एमएस धोनी की प्रतिमा लगी है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसी हस्तियां भी म्यूजियम में शामिल हैं. हरमनप्रीत के विश्व कप फाइनल के दौरान के लुक को आधार बनाकर मूर्ति तैयार की जा रही है और इसे आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है ताकि उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा का सही अहसास हो सके.

म्यूजियम में पहले से कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, राजमाता गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी प्रेरक महिला हस्तियों की प्रतिमाएं लगी हैं. वर्तमान में यहां करीब 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं. शीश महल में बने इस म्यूजियम को उसके शानदार इंटीरियर और पर्यटन आकर्षण के लिए भी जाना जाता है.

Advertisement

प्रतिमा का अनावरण अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा

हरमनप्रीत की प्रतिमा के आने से क्रिकेट और महिला शक्ति दोनों का सम्मान बढ़ेगा. यह नई स्थापना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी कि मेहनत, आत्मविश्वास और देश के सम्मान से ही असली जीत मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement