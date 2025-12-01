scorecardresearch
 
वनडे सीरीज के बीच BCCI ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग, गंभीर-अगरकर भी होंगे शामिल, इन मुद्दों पर चर्चा संभव

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी. इस हार के बाद गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आलोचकों के निशाने पर हैं. बीसीसीआई की मीटिंग में टेस्ट सीरीज में मिली हार पर भी चर्चा होगी.

टेस्ट सीरीज में हार के बाद गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर उठ रहे सवाल. (Photo: Getty Images)
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार (30 नवंबर) को रांची वनडे में 17 रनों से जीत हासिल की थी. अब दोनों टीमों के बीच 3 दिसंबर को रायपुर में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है. रायपुर वनडे से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा फैसला लिया है. बीसीसीआई के अधिकारियों और मेन्स टीम मैनेजमेंट के बीच बुधवार को रायपुर में एक अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक का उद्देश्य सभी फॉर्मेट में टीम के लिए रोडमैप तैयार करना, टीम चयन और कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है.

स्पोर्ट्सस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शामिल होंगे. यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास बैठक में मौजूद रहेंगे या नहीं.

चूंकि बैठक दूसरे वनडे के दिन ही बुलाई गई है, इसलिए सीनियर खिलाड़ी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे. टीम के भीतर बढ़ते सवालों, टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन और सीनियर खिलाड़ियों (विराट कोहली और रोहित शर्मा) संग टीम मैनेजमेंट के रिश्तों को लेकर पैदा हो रही चिंताओं के बीच यह बैठक काफी अहम है. 

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को एक दिशा में लाना है ताकि, चयन में निरंतरता बनी रहे और खिलाड़ियों के विकास के रास्ते स्पष्ट हों. अधिकारी ने स्वीकार किया कि हाल के टेस्ट मैचों के दौरान मैदान के अंदर और बाहर उलझी हुई रणनीतियों ने बोर्ड को चिंतित किया है. उन्होंने कहा, 'होम टेस्ट सीज़न में कई मौके ऐसे थे, जहां रणनीति स्पष्ट नहीं थी. अगली टेस्ट सीरीज में अभी समय है, इसलिए हम अभी से ही स्पष्टता और प्लानिंग चाहते हैं.'

सीनियर खिलाड़ियों संग दूर होगी खटास!
बीसीसीआई यह भी मान रहा है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन को लेकर असहजता बढ़ी है. भारत अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा और उसके बाद साल 2027 में वनडे वर्ल्ड कप भी होने वाला है. ऐसे में बीसीसीआई चाहता है कि टीम के भीतर सारी उलझनें तुरंत सुलझ जाएं.

रिपोर्ट में किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज और टीम मैनेजमेंट के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा खूब हो रही है. पिछले वर्ष टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद कोहली-रोहित ने इस साल टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. उसके बाद से कोहली-रोहित संग नई टीम मैनेजमेंट बीच संवाद में कमी की खबरें लगातार बढ़ रही हैं.

टेस्ट क्रिकेट की उलझी रणनीतियां, आने वाले ICC टूर्नामेंट्स और टीम के दो महान खिलाड़ियों के साथ संबंधों में ठंडापन, ये सब चीजें इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण बना रहे हैं. सिर्फ ड्रेसिंग रूम या सेलेक्शन टेबल ही नहीं, फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञ इस मीटिंग पर नजर लगाए हुए हैं.

