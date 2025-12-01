scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं बस एक फॉर्मेट खेल रहा...', विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर लगाया विराम

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में शानदार 135 रन बनाए. कोहली ने उन अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में दोबारा वापसी कर सकते हैं. कोहली ने इस साल 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

Advertisement
X
विराट कोहली ने रांची वनडे में यादगार शतक लगाया. (Photo: Getty Images)
विराट कोहली ने रांची वनडे में यादगार शतक लगाया. (Photo: Getty Images)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची ओडीआई में विराट कोहली ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. कोहली ने 11 चौके और सात छक्के की मदद से 120 गेंदों का सामना करते हुए 135 रन बनाए. कोहली की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 332 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया ने 17 रनों से मैच जीत लिया. विराट कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

विराट कोहली ने मैच के बाद उन अफवाहों पर रोक लगा दी है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वह संन्यास वापस आकर फिर से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. हाल ही में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई थी. कोहली ने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में भारत के लिए खेल रहे हैं. कोहली ने ये भी कहा कि वो जब भी खेलते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं.

विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कहा, 'आज इस तरह से गेम में उतरना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. शुरुआत में 20-25 ओवर तक पिच काफी अच्छी थी, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गई. मैंने लगा कि मैदान पर जाऊं और गेंद को हिट करूं, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचूं. गेंद मेरी तरफ आ रही थी और मैं खेल का आनंद ले रहा था. जब आपको शुरुआत मिल जाती है और आप सेट हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है. कई सालों का अनुभव काम आता है और आप परिस्थिति को समझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा लेते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

India wins first ODI against South Africa by 17 runs
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ROKO का कमाल, क्या 2027 WC के लिए जगह पक्की? 
Virat Kohli, Rohit Sharma
कोहली-रोहित की 'विराट' पारी, कुलदीप-हर्षित का जादू... रांची में कुछ ऐसे जीता भारत 
VIRAT KOHLI
विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? गावस्कर ने बताया ODI का असली किंग कौन 
Rohit Sharma aggressively celebrates Virat Kohli's stunning century in 1st vs South Africa, Hitman's reaction goes viral
कोहली ने लगाया शतक तो उछल गए रोहित शर्मा, सेलिब्रेशन का Video वायरल 
ind vs sa
ब्रेविस ने उड़ते हुए एक हाथ से लपका कैच, ऋतुराज रह गए सन्न, देखें VIDEO  
Advertisement

विराट कोहली कहते हैं, 'मैं ज्यादा प्रैक्टिस करने में यकीन नहीं करता. मेरा खेल हमेशा मानसिक रहा है. मैं रोज शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं. वो अब क्रिकेट से ज्यादा मेरी लाइफस्टाइल है. जब तक मेरी फिटनेस, मानसिक तेजी और खेल का मजा बना रहता है, मुझे पता होता है कि मैं तैयार हूं. जब आप खेल की कल्पना कर सकते हैं, खुद को जोर से दौड़ते और गेंद पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए देख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि सब ठीक है. मेरा मतलब है कि जिस दिन खेल शुरू होगा और आपको शुरुआत मिलेगी, आप कुछ रन बना पाएंगे.'

क्या भूख अभी भी उतनी ही है?
इसे लेकर विराट कोहली ने कहा, 'हां, मैंने कई बार कहा है. अगर मैं कहीं पहुंच रहा हूं, तो 120 प्रतिशत लेकर पहुंचता हूं. मैं रांची इसलिए जल्दी पहुंचा कि मैं बस कंडीशन्स को समझना चाहता था. दिन में दो सेशन और शाम में एक सेशन बैटिंग की और खुद को तैयार कर लिया. मैच से एक दिन पहले मैंने आराम किया, मैं 37 का हूं, रिकवरी भी ज़रूरी है. मैं खेल को अपने दिमाग में बहुत विजुअलाइज करता हूं. जब मुझे लगता है कि मैं उतना ही तेज, उतना ही इन्टेन्स हूँ, फील्डर्स को चुनौती दे सकता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि मैं अच्छे स्पेस में हूं.'

Advertisement

क्या आप आगे भी सिर्फ एक फॉर्मेट ही खेलेंगे?
विराट कोहली ने इस सवाल पर कहा, 'हां, ऐसा ही हमेशा रहेगा. मैं बस एक फॉर्मेट में ही खेल रहा हूं.'

विराट कोहली कहते हैं, 'मैंने 300 से ज्यादा ओडीआई खेले हैं और 15-16 साल का अनुभव है. अगर आप खेल के संपर्क में हैं, आप अभ्यास के दौरान जब गेंदें हिट कर रहे होते हैं, तो आपकी सजगता अच्छी होती है. आप डेढ़ या दो घंटे बिना रुके नेट्स में बैटिंग कर सकते हैं, फिटनेस बढ़िया है और आप मानसिक रूप से तैयार हैं, तो सब अपने आप हो जाता है. फॉर्म अगर नीचे जाती है तो मैच चाहिए होते हैं, लेकिन जब आप गेंद को अच्छे से मार रहे होते हैं और खेल का मजा ले रहे होते हैं, तो अनुभव के सहारे सब ठीक चलता रहता है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement