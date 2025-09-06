scorecardresearch
 

Feedback

'हम पर प्रतिबंध लग सकता है...', Asia Cup में भारत-पाक मैच पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर कोई रोक नहीं है. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार टीम इंडिया बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में सभी देशों से खेलेगी. मैच से इनकार करने पर भारत पर आईसीसी या एसीसी की पाबंदियां लग सकती हैं.

Advertisement
X
एशिया कप में भारत-पाक मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा.
एशिया कप में भारत-पाक मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर कोई रोक नहीं है. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार टीम इंडिया बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में सभी देशों से खेलेगी. मैच से इनकार करने पर भारत पर आईसीसी या एसीसी की पाबंदियां लग सकती हैं.


बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें 8 देशों के टूर्नामेंट में एक से अधिक बार आमने-सामने हो सकती हैं. हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में नया इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पंड्या... भुवी का रिकॉर्ड खतरे में, अफगानी स्पिनर भी देगा चुनौती

सम्बंधित ख़बरें

Gambhir On Teachers Day
Gambhir ने टीचर्स डे पर अपने गुरुदेव को किया याद! 
Hardik Pandya New Look
Asia Cup से पहले Hardik ने बदला अपना ये लुक! 
Hardik Pandya
एशिया कप में नया इतिहास रच सकते हैं पंड्या... भुवी का रिकॉर्ड खतरे में, AFG स्पिनर भी देगा चुनौती 
Praveen Kumar with MS dhoni and Suresh raina
टीम इंड‍िया को चुनेगा यूपी का ये ख‍िलाड़ी? बनेगा नेशनल सेलेक्टर... BCCI को भेजा आवेदन  
India Pakistan records in Dubai and Abu Dhabi
जिन 2 ग्राउंड में होंगे एश‍िया कप के मैच, वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड? देखें पाक‍िस्तान के भी आंकड़े  

भारत-पाक मैच पर कोई रोक नहीं: बीसीसीआई

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है कि भारत बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सामना कर सकता है. सैकिया ने कहा कि टीम इंडिया केवल द्विपक्षीय सीरीज़ में पाकिस्तान से नहीं खेलेगी, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है.

Advertisement

सैकिया ने कहा, “जहां तक बीसीसीआई का दृष्टिकोण है, हमें वही पालन करना होता है जो केंद्र सरकार औपचारिक रूप से तय करती है. हाल ही में हमारी नीति में साफ लिखा है कि किसी भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी को लेकर केंद्र सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है. चाहे वह कोई भी देश हो जिसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे न हों, फिर भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत को सभी मैच खेलने होंगे.”

यह भी पढ़ें: एशिया कप में अफगानिस्तान उतार रहा 'मिस्ट्री स्पिनर्स' की फौज, विपक्षी टीमों की उड़ी नींद!

बीसीसीआई सचिव ने यह भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट (आईसीसी या एशियाई क्रिकेट परिषद) के मैचों का बहिष्कार करता है, तो उस पर पाबंदियां लग सकती हैं.

सैकिया ने कहा, “अगर आप सोचते हैं कि भारत एशियाई क्रिकेट परिषद या आईसीसी द्वारा आयोजित किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा, या किसी अन्य खेल जैसे फीफा टूर्नामेंट, एएफसी टूर्नामेंट या एथलेटिक्स टूर्नामेंट में किसी देश से खेलने से मना करेगा, तो भारतीय संघ पर पाबंदियां लग सकती हैं.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement