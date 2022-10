BCCI AGM 2022: बीसीसीआई की बैठक में अध्यक्ष चुनाव के अलावा हुए ये बड़े फैसले, महिला IPL भी शामिल

BCCI AGM 2022: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मंगलवार को वार्षिक आम बैठक (AGM) हुई. इसमें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, सचिव समेत कई पदों पर नई नियुक्तियां की गईं. जबकि महिला आईपीएल को लेकर भी फैसला लिया गया है. आईपीएल में भी कुछ पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया.

1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. रोजर बिन्नी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जगह लेंगे. 67 साल के रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे. ऐसे में बिन्नी को एजीएम में निर्विरोध चुना गया.

जय शाह लगातार दूसरी बार बने सचिव

जय शाह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: सचिव चुना गया. इन दोनों के अलावा जिन अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया, उनमें कोषाध्यक्ष आशीष शेलार, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया शामिल हैं. निवर्तमान कोषाध्यक्ष अरुण धूमल को अभिषेक डालमिया के साथ आईपीएल संचालन परिषद में जगह मिली.

धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष होंगे. वह बृजेश पटेल की जगह लेंगे. साथ ही इस वार्षिक बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. आइए एक नजर में जानते हैं कि BCCI की बैठक में किन फैसलों को लिया गया...

