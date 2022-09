Liton Das Religious Conversion: बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास पर भड़के कट्टरपंथी, धर्म परिवर्तन के लिए कहा

Liton Das Religious Conversion: इन दिनों नवरात्र का त्योहार शुरू हो गया है. सभी हिंदू इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रहता है. ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ, जहां हिंदू क्रिकेटर लिटन दास ने भी माता की एक फोटो शेयर करते हुए बधाई दी.

इसके बाद से ही बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं. इस हिंदू क्रिकेटर ने हाल ही में दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इसके बाद कट्टरपंथी उन पर भड़क गए और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहने लगे.

कई धर्मों के लोगों ने लिटन दास को बधाई भी दी

हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी ने लिटन दास की पोस्ट पर इस तरह के भड़काऊ कमेंट ही किए हैं. कई यूजर्स ने कमेंट्स करते हुए लिटन दास को दुर्गा पूजा की बधाई भी दी. इनमें सभी धर्मों के लोग शामिल रहे. मगर कट्टरपंथियों ने लिटन दास को लगातार ट्रोल ही करने की कोशिश की है.

लिटन दास ने यह पोस्ट फेसबुक पर शेयर की थी. लिटन दास ने बांग्ला में लिखा, 'महालया की बधाई. मां आ रही है.' लिटन दास ने यह पोस्ट महालया पर रविवार (25 सितंबर) को शेयर की थी. तीन दिन में इस पोस्ट पर करीब 47 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जबकि करीब 6.3 हजार से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं.

#Translation “World’s best religion is Islam,” commented Miyad on Liton Das’ post on Mahalaya. “Let Allah provide guidance to everyone, and give them the wisdom to find the right path (Islam),” wrote Emrol. (5/n) pic.twitter.com/XQvpJ1ncry

एक बच्चे का भी वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पर भी इस बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर को ट्रोल किया गया था. इस वक्त तो इस क्रिकेटर को धमकी तक मिली थी. तब एक बच्चे का भी वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने फेवरेट बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के नाम बता रहा था. तब उसने पसंदीदा खिलाड़ियों में मशरफे मुर्तजा का नाम लिया था.

बच्चे ने वीडियो में तस्कीन अहमद और शरिफुल को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया था. इसी दौरान जब बच्चे से सौम्य सरकार के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा था कि वह उन्हें पसंद नहीं करता और ना ही उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि वह हिंदू है.

None of this is surprising in the context of Bangladesh. Check this viral video to have a sneak peek into the vicious indoctrination of children in the country's madrassas:https://t.co/Sio9QLWVLi

(7/n)