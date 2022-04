ऑस्ट्रेलिया में इस क्रिकेटर ने की बुमराह की नकल, फैन्स बोले- चाइनीज कॉपी है, देखें VIDEO

एक तरफ जहां भारत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी और ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट लीग शेफील्ड शील्ड (Sheffield Shield) खेली गई. इसका फाइनल पर्थ में 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच खेला गया. आखिरी यानी पांचवें दिन मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी झलक देखने को मिली.

दरअसल, यह फाइनल विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. मैच के 5वें दिन विक्टोरिया टीम के लेफ्टआर्म स्पिनर निक मेडिनसन ने भी 5 ओवर गेंदबाजी की थी. इसी दौरान उन्हें अचानक कुछ शरारत सूझी और वे जसप्रीत बुमराह की नकल करने लगे. इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ.

कमेंटेटर्स बोले- वेल डन बुमराह

वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेडिनसन की इस हरकत के बाद साथी खिलाड़ी भी हंसने लगे. खुद मेडिनसन भी मुस्कुराते नजर आए. वहीं, कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्हें भी वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि वेल डन बुमराह. इसके बाद बॉलिंग एक्शन का रीप्ले देखकर भी कमेंटेटर्स दोबारा हंसने लगते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर फैन्स रिएक्शन भी दिए. एक यूजर ने कहा- यह एक चाइनीज कॉपी है.

फाइनल ड्रॉ के साथ खत्म हुआ

मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 386 रन बनाए थे. इसके बाद विक्टोरिया टीम 306 रन ही बना सकी. जवाब में दूसरी पारी में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम ने 7 विकेट पर 400 रन बनाए. इसी के साथ यह शेफील्ड शील्ड का फाइनल ड्रॉ के साथ खत्मा हुआ. मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बैटर सैम व्हाइटमैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 85 और दूसरी पारी में 123 रन बनाए.

Chinese copy of lite version of Bumrah Lite having off day.