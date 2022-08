Meg Lanning: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जिताकर लिया क्रिकेट से ब्रेक, ये है बड़ी वजह

Meg Lanning: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मेग लैनिंग के फैन्स के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. इस दिग्गज प्लेयर ने अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है. उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को कई बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं.

30 साल की मेग लैनिंग की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल यानी गोल्ड मेडल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को ही हराया था. इसके बाद भारतीय टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था.

क्रिकेट से अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लेने वाली मेग लैनिंग ने कोई खास वजह नहीं बताई है. उन्होंने निजी कारणों से यह ब्रेक लिया है. वह इस ब्रेक से कब क्रिकेट में लौटेंगी, इसकी भी जानकारी नहीं दी है. लैनिंग के ब्रेक लेने की खबर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने शेयर की. लैनिंग को इंग्लैंड में ही शुरू हो चुके 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में खेलना था, लेकिन अब फैन्स उन्हें यहां भी खेलते नहीं देख पाएंगे.

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है

सितंबर के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स शुरू होने वाले हैं. इसके बाद अक्टूबर में महिला बिग बैश लीग भी खेली जानी है. ऐसे में मेग लैनिंग इन सभी में खेलती नजर नहीं आएंगी. इस बीच यदि वह ब्रेक से वापसी करती हैं, तो बात अलग है. ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को इसी साल दिसंबर में भारत दौरे पर आना है.

इसके बाद जनवरी 2023 में पाकिस्तान दौरा भी करना है. इन दोनों दौरों के बाद साउथ अफ्रीका जाना है, जहां टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. ऐसे में मेग लैनिंग के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है.

The @AusWomenCricket skipper has our full support as she takes some time away from the game 💛💚 pic.twitter.com/iMs62ASwWe