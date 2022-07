Australia vs Sri Lanka Test: श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया के बीच गॉल टेस्ट में बारिश-तूफान का कहर, स्टैंड्स टूटकर बिखरे

श्रीलंका क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज का पहला मैच 29 जून से गॉल में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल शानदार तरीके से हुआ, लेकिन दूसरे दिन बारिश और तूफान ने कहर बरपा दिया.

दूसरे दिन (गुरुवार) का खेल शुरू होने से करीब 90 मिनट पहले काफी तेज बारिश हुई. इस दौरान जमकर आंधी भी चली. इसके कारण स्टेडियम में बना एक अस्थायी स्टैंड पूरी तरह से उखड़कर गिर गया. अच्छी बात यह रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था.

लोहे की चादरों से बना था अस्थायी स्टैंड

इस आंधी और बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल देरी से शुरू हुआ. बारिश के बाद ग्राउंड स्टाफ ने पिच को कवर किया, लेकिन इस दौरान चली तेज आंधी में स्टेडियम के पूर्वी हिस्से में बना एक स्टैंड पूरी तरह से धराशायी हो गया. यह स्टैंड लोहे की चादरों से अस्थायी तौर पर बनाया गया था. हालांकि अब अधिकारी इन चादरों को मजबूती से लगाने पर जोर दे रहे हैं.

मैच स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होना था, तब भी बारिश जारी थी. जब स्टैंड गिरने का हादसा हुआ, उस वक्त मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भी स्टेडियम में पहुंच रही थी. हवाएं इतनी तेज थीं कि स्टाफ को पूरा ग्राउंड कवर करने में भी परेशानी हो रही थी.

How is this an #galle international stadium which is made for the #cricket lover spectators?

A temporary stand which has collapsed due to #heavyrain and wind?

The good thing is that cricket fans were not present there

Delay in the start of the game between #SriLanka & #Australia. pic.twitter.com/m5HxLXsQRH