AUS Under-19 vs IND Under-19: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग... गाबा में एक बार फिर टूटा कंगारुओं का घमंड, अभिज्ञान कुंडू छाए

AUS Under-19 vs IND Under-19: ऑस्ट्रेल‍िया का घमंड एक बार फ‍िर गाबा के मैदान में टीम इंड‍िया ने तोड़ दिया. लेकिन इस बार यह कारनामा हमारी जून‍ियर टीम इंड‍िया ने किया.

ब्रिस्बेन में खेले गए पहले यूथ वनडे (21 सितंबर 2025) में भारत अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 7 विकेट से मात दी. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज की शानदार शुरुआत की.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 225 रन बनाए. जवाब में भारत अंडर-19 ने केवल 30.3 ओवर में 227/3 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत के सबसे बड़े हीरो 'प्लेयर ऑफ द मैच' अभ‍िज्ञान कुंडू रहे. जिन्होंने नाबाद 87 रन (74 गेंदों पर) की शानदार पारी खेली और साथ ही फील्डिंग में 2 कैच भी पकड़े. उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारत की इस जीत में बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया और 117 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया, जो टीम की दमदार फॉर्म को दर्शाता है.

बल्लेबाजी में भारतीय टीम के रनचेज के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दी. उन्होंने 22 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली, इसमें 7 चौके और 1 छक्का शाम‍िल रहा. वैभव की बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि भारतीय टीम ने महज 5 ओवर में 50 रन जोड़ लिए.

वहीं वेदांत त्र‍िवेदी 69 गेंदों पर 61 रन बनाए. व‍िकेटकीपर बल्लेबाज अभ‍िज्ञान कुंडू ने 74 गेंदों पर 87 रन बनाए. वेदांत और अभ‍िज्ञान नाबाद लौटे.

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम को 50 ओवर्स में 225/9 पर रोक दिया. ऑस्ट्रेल‍ियाई की टीम की ओर से जॉन जेम्स ने 68 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली.

भारतीय टीम की ओर से हेन‍िल पटेल ने 3 विकेट, क‍िशन कुमार और कन‍िष्क चौहान ने 2-2 विकेट झटके. वहीं आरएस अम्बरीष को एक सफलता मिली. अब दोनों ही टीमों के बीच अगले दो यूथ वनडे भी 24 और 26 स‍ितंबर को ब्रिस्बेन में होंगे.

