एशिया कप 2025: बाबर-रिजवान OUT, पाकिस्तान के नए सितारों से होगी भारत की टक्कर

भारताीय टीम ने हालिया वर्षों में मल्टी-नेशन्स टूर्नामेंटस में पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बनाए रखा है. लेकिन एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पूरी तरह टी20 सेटअप से बाहर कर दिया गया है और टीम मैनेजमेंट ने नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है.

सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में पाकिस्तानी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने जा रही है. यह टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से पाकिस्तानी टीम के लिए अहम होगा. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब भी फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन उसे नए चेहरों से सावधान रहना होगा.

कौन हैं पाकिस्तान के नए बैटिंग सितारे?

हसन नवाज- 23 वर्षीय बल्लेबाज ने इस साल की शुरुआत में अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और पाकिस्तान ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है. हालांकि उनके करियर की शुरुआत बहुत खराब अंदाज में हुई क्योंकि वह पहले दो मैचों में शून्य पर आउट हो गए. लेकिन इसके बाद उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया और तीसरे ही टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़कर जोरदार वापसी की. पाकिस्तानी टीम ने अब तक उनके आक्रामक बैटिंग अंदाज का पूरा समर्थन किया है. अपने करियर में हसन ने 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.

सैम अयूब- बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को पाकिस्तान क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है. उन्होंने अब तक 38 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 788 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 138.73 रहा है. साथ ही वह पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी के विकल्प भी हैं.

मोहम्मद हारिस- दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज को टी20 इंटरनेशनल में लगातार मौके मिल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने रिजवान और बाबर के स्थान पर नए विकल्प तलाशने शुरू किए हैं. उन्होंने जून में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन इसके बाद अपनी फॉर्म के साथ संघर्ष कर रहे हैं. अब एशिया कप उनके लिए खुद को साबित करने और टीम में जगह पक्की करने का अहम मंच साबित हो सकता है.

गेंदबाजी में कौन बन सकते हैं भारत के लिए चुनौती?

सुफियान मुकीम- बाएं हाथ का ये स्पिनर पाकिस्तान की गेंदबाजी को एक अलग ही दिशा देता है. हालांकि, पिछले कुछ समय में सुफियान को लगातार मौके नहीं मिले हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के अनजान स्पिनरों के खिलाफ पुरानी परेशानियों को देखते हुए सुफियान मुकीम दुबई में पाकिस्तान की ओर से सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं.

अबरार अहमद- दाएं हाथ के इस स्पिनर ने इस साल की शुरुआत में हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ी. तब उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था. हालांकि उनके उस सेलिब्रेशन की काफी आलोचना हुई थी. अब जब दोनों टीमें एक बार फिर हाई-वोल्टेज मुकाबले में आमने-सामने होंगी, तो गिल के खिलाफ उनका रीमैच सबकी नजरें खींचेगा.

