भारत-पाकिस्तान मैच की भी टाइमिंग बदली... अब इतने बजे शुरू होंगे एशिया कप के मुकाबले

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला खेला जाना है. यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

एशिया कप से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल एशिया कप के लिए मैचों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. अब एशिया कप के 19 में से 18 मुकाबले आधा घंटा देरी से शुरू होंगे. पहले ये मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे (स्थानीय समयानुसार 6 बजे) से शुरु होने थे. लेकिन अब ये 18 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे (स्थानीय समयानुसार 18.30 बजे) से खेले जाएंगे.

यह बदलाव सितंबर की तपती गर्मी से बचने के लिए किया गया है क्योंकि खाड़ी देशों में इस माह में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है. क्रिकेट बोर्ड्स के अनुरोध के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने मैचों की टाइमिंग बदलने की मंजूरी दे दी. केवल यूएई और ओमान के बीच 15 सितंबर को अबू धाबी होने वाले मुकाबले की टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ है. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे से खेला जाएगा.

टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा एशिया कप

एशिया कप 2025 के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेले जाने हैं. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं. एशिया कप के मुकाबले इस बार टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे.

एशिया कप 2025 का अपडेटेड शेड्यूल

9 सितंबर- अफगानिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी, रात 8 बजे से

10 सितंबर- भारत vs यूएई, दुबई, रात 8 बजे से

11 सितंबर- बांग्लादेश vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी, रात 8 बजे से

12 सितंबर- पाकिस्तान vs ओमान, दुबई, रात 8 बजे से

13 सितंबर- बांग्लादेश vs श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से

14 सितंबर- भारत vs पाकिस्तान, दुबई, रात 8 बजे से

15 सितंबर- यूएई vs ओमान, अबू धाबी, शाम 5.30 बजे से

15 सितंबर- श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग, दुबई, रात 8 बजे से

16 सितंबर- बांग्लादेश vs अफगानिस्तान, अबू धाबी, रात 8 बजे से

17 सितंबर- पाकिस्तान vs यूएई, दुबई, रात 8 बजे से

18 सितंबर- श्रीलंका vs अफगानिस्तान, अबू धाबी, रात 8 बजे से

19 सितंबर- भारत vs ओमान, अबू धाबी, रात 8 बजे से

20 सितंबर- B1vs B2, दुबई, रात 8 बजे से

21 सितंबर- A1 VS A2, दुबई, रात 8 बजे से

23 सितंबर A2 vs B1, अबू धाबी, रात 8 बजे से

24 सितंबर- A1 vs B2, दुबई, रात 8 बजे से

25 सितंबर- A2 vs B2, दुबई, रात 8 बजे से

26 सितंबर- A1 vs B1, दुबई, रात 8 बजे से

28 सितंबर- फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

(मैचों की टाइमिंग भारतीय समयानुसार)

