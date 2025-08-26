scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल पाता है भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला, आंकड़े चौंकाने वाले

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को होनी है और इसका फाइनल 28 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में निर्धारित है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला 14 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

सूर्यकुमार यादव के आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ काफी खराब (Photo: Getty Images)
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को बनाया गया है. 34 साल के सूर्यकुमार पहली बार किसी मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. ऐसे में उनके लिए ये खास मौका होगा. सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है. अब एशिया कप में उनके अंडर टीम इंडिया से ऐसे ही खेल की आस है.

एशिया कप में सूर्यकुमार यादव के सामने एक व्यक्तिगत चुनौती भी रहने वाली है. सूर्यकुमार को मौजूदा समय के बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो सफल नहीं हो पाए हैं. सूर्यकुमार का टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग रिकॉर्ड बेहद साधारण रहा है. सूर्यकुमार का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 18 रन है, जो उन्होंने एशिया कप 2022 में बनाया था.

सूर्यकुमार यादव ने अब तक पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 12.80 की औसत से 64 रन बनाए. इनमें दो मुकाबले सूर्यकुमार ने 2022 के एशिया कप में खेले थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 18 और 13 रन बनाए.  एशिया कप के वो दोनों मुकाबले दुबई की टर्निंग पिच पर खेले गए, जहां सूर्यकुमार नाकाम रहे. बाकी के तीन मुकाबले उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अलग-अलग संस्करणों में खेले. तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मेलबर्न और न्यूयॉर्क की पिचों पर भी सूर्यकुमार का बल्ला इस टीम के खिलाफ नहीं चला.

टी20I में PAK के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन:
11 रन- 24 अक्टूबर 2021, दुबई (टी20 वर्ल्ड कप)
18 रन- 28 अगस्त 2022, दुबई (एशिया कप)
13 रन- 4 सितंबर 2022, दुबई (एशिया कप)
15 रन- 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न (टी20 वर्ल्ड कप)
7 रन- 9 जून 2024, न्यूयॉर्क (टी20 वर्ल्ड कप)

बता दें कि सूर्यकुमार यादव को वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिला. सूर्यकुमार का टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा है. सूर्यकुमार ने अब तक 83 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 38.20 की औसत और 167.07 के स्ट्राइक रेट से 2598 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले.

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बाजिद खान का मानना है कि सूर्यकुमार यादव की भारत की कमजोरी का फायदा पाकिस्तानी गेंदबाज फिर उठा सकते हैं. बाजिद ने पीटीव स्पोर्ट्स से कहा, 'सूर्यकुमार यादव हर टीम के खिलाफ रन बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो असरदार नहीं रहे. चाहे वजह पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक हो या कुछ और, लेकिन यह एक समस्या है.'

एशिया कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे.
स्टैंडबाय: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल.

