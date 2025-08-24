कभी माना गया T20 का धांसू फिनिशर... फिर अचानक आउट ऑफ फॉर्म, अब एशिया कप में सरप्राइज एंट्री

रिंकू सिंह को हालिया समय में इंटरनेशल क्रिकेट और आईपीएल मुकाबलों में काफी संघर्ष करते देखा गया. अपनी हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर इस खिलाड़ी के लिए एशिया कप के दौरान भारत की प्लेइंग-11 में जगह बनाना आसान नहीं लग रहा है. हालांकि एशिया कप से पहले रिंकू ने यूपी टी20 लीग में जबरदस्त बल्लेबाजी की है.

रिंकू ने इस टी20 लीग में शतक लगाया. मेरठ मावेरिक्स की ओर से खेलते हुए रिंकू ने गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ 48 गेंदों में 108 रनों की शानदार पारी खेली.

कैसा रहा है रिंकू का हालिया प्रदार्शन ?

टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर को मजबूती देने वाले रिंकू सिंह का बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले कुछ समय से गरजा नहीं है. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ पिछली दो द्विपक्षीय टी20 सीरीज में उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 67 रन बनाए. रिंकू ने अपने पिछले 28 आईपीएल मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. 2023 में भारत के लिए डेब्यू करने करने से पहले रिंकू ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाया था.

रिंकू ने 2023 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए 474 रन बनाए थे. इसके बाद उसी साल रिंकू को आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया. इस डेब्यू सीरीज के बाद टी20 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा. जिसे देखते हुए उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया.

2024 से अब तक कैसा रहा रिंकू सिंह का प्रदर्शन ?

रिंकू सिंह का टी20 करियर फिलहाल दो हिस्सों में बंट चुका है. 2024 अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज तक रिंकू का एक सुनहरा दौर था. जहां उन्होंने 19 पारियों में 59.87 की औसत और 175.45 के स्ट्राइक-रेट से 479 रन बनाए थे. जिसमें उनके नाम तीन अर्धशतक भी शामिल थे.

लेकिन, इसके बाद उनके आंकड़ों में गिरावट आई. 2024-25 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली दो टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. रिंकू ने पिछले 7 मैचों में 13.40 की मामूली औसत से सिर्फ 67 रन बनाए. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 101.51 रहा.

आईपीएल 2024 और 2025 में भी रहे फ्लॉप

आईपीएल के पिछले दो सीजन रिंकू सिंह के लिए बेहद खराब रहे. उन्होंने आईपीएल 2024 के 15 मैचों की 11 पारियों में 18.66 की औसत से सिर्फ 168 रन बनाए थे. वहीं, 2025 में रिंकू ने 13 मैचों की 11 पारियों में 29.43 की औसत से सिर्फ 206 रन बना पाए थे. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रिंकू पिछले 28 आईपीएल मैचों में एक बार भी पचास का आंकड़ा नहीं छू पाए.

