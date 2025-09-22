जीत के बाद गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से कही ऐसी बात... पाकिस्तानी टीम को लगी होगी मिर्ची

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-चार मुकाबले में भी हैंडशेक विवाद सुर्खियों में रहा. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम के प्लेयर्स संग हैंडशेक नहीं किया. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया. इस दौरान उन्होंने केवल मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का अभिवादन किया.

फिर मुकाबले की समाप्ति के बाद भी यही नजारा देखने को मिला. तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या भारत को जीत दिलाकर सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गए. पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक से परहेज किया था. वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि हैंडशेक करना जरूरी है.

पाकिस्तानी टीम को हराने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी सुर्खियों में रहे. गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वो अंपायर्स से हाथ मिलाएं. इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गंभीर अपने खिलाड़ियों से कह रहे हैं, 'अंपायर से तो मिल लो.'

गौतम गंभीर के निर्देश पर खिलाड़ी मैदान में लौटे और केवल अंपायर्स से मिलकर वापस चले गए. यह देख पाकिस्तान टीम हैरान रह गई. भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में ये लगातार 7वीं जीत रही है. देखा जाए तो भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ रनचेज करते हुए सभी 8 मुकाबले जीते हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की जीत के नायक सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (47) और अभिषेक शर्मा (74) रहे. दोनों ने आक्रामक अंदाज में सिर्फ 59 गेंदों में 105 रनों की पार्टनरशिप की. इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की जमकर खबर ली.

भारतीय टीम की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद गौतम गंभीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अन्य खिलाड़ियों की तस्वीर साझा की. इस तस्वीर के कैप्शन में गौतम गंभीर ने लिखा, 'निर्भीक.'

भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए (Photo: instagram/@gautamgambhir55

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया. अब भारतीय टीम सुपर-4 के अपने अगले मुकाबले में बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश का सामना करेगी. जबकि पाकिस्तानी टीम मंगलवार (23 सितंबर) को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी. अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा देती है, तो उसका फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा. वहीं पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना जरूरी होगा.

