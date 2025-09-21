scorecardresearch
 

आउट हुए तो ख‍िस‍ियाए फखर जमां, हार्दिक पंड्या की गेंद पर संजू सैमसन ने पकड़ा गजब का कैच, VIDEO

पाकिस्तानी बैटर फखर जमां का विकेट हार्दिक पंड्या ने लिया. हार्दिक की गेंद पर संजू सैमसन ने फखर का कैच लिया था. हालांकि फखर जमां तीसरे अंपायर के फैसले से सहमत नहीं थे.

अंपायर के फैसले से नाराज हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां (Photo: Getty Images)
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-चार का मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी. पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिला. सैम अयूब की जगह फखर जमां को साहिबजादा फरहान के साथ ओपनिंग के लिए भेजा गया.

फखर जमां ने पावप्ले का फायदा उठाकर कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन उनकी इनिंग्स ज्यादा देर तक नहीं चली. पाकिस्तानी पारी के तीसरे ओवर में तीसरी गेंद पर हार्दिक पंड्या ने फखर जमां को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया. हार्दिक ने ऑफ-कटर बॉल डाली थी. बॉ़ल बल्ले का किनारा लेकर कैच सीधे विकेटकीपर संजू के हाथों में चला गई. संजू ने काफी लो कैच पकड़ा था. मैदानी अंपायर कैच को चेक करने के लिए तीसरे अंपायर के पास गए. तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद बल्लेबाज को आउट करार दिया. फखर तीसरे अंपायर के फैसले से काफी नाराज दिखे. हालांकि अंपायर का फैसला बिल्कुल सही था.

संजू सैमसन ने नीचे झुककर वो शानदार कैच पकड़ा था. शुरुआत में भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न नहीं मनाया, लेकिन सैमसन को यकीन था कि वो कैच लपक चुके हैं. ऐसे में वो हार्दिक के पास जश्न मनाने पहुंच गए. मामला थर्ड अंपायर के पास गया. रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर नीची रहते हुए सैमसन के पास गई थी.

संजू सैमसन ने जमीन पर गेंद के लगने से पहले उसे अपने दस्ताने में ले लिया था. उनका बायां घुटना भी जमीन पर था. थर्ड अंपायर ने जूमर का उपयोग किया और माना कि गेंद उनके दस्तानों के नीचे थी. पाकिस्तानी बैटर फखर जमां कुछ देर रुके, लेकिन आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा.

फखर ने कोच से की शिकायत
वैसे फखर जमां यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो आउट हैं. वो पवेलियन लौटते वक्त अपना सिर हिलाते नजर आए. आउट दिए जाने के बाद वो कुछ देर वहीं खड़े रहे, लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला फाइनल एवं सटीक था. फखर जमां पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हेसन से शिकायत करते हुए नजर आए. हेसन ने भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए क्योंकि उन्हें भी यह फैसला सही नहीं लग रहा था.

---- समाप्त ----
