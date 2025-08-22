scorecardresearch
 

Feedback

Harshit Rana Asia Cup 2025: स‍िर्फ एक T20, IPL में भी सॉल‍िड नहीं... फ‍िर भी एश‍िया कप की टीम में एंट्री, क्या हर्ष‍ित के पीछे है 'गंभीर' कनेक्शन?

Harshit Rana Asia Cup 2025: एश‍िया कप 2025 इस बार टी20 फॉर्मेट में होना है. इसके ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को हुआ. लेकिन भारतीय टीम में कई बड़े-बड़े सूरमा नहीं चुने गए, पर हर्ष‍ित राणा को मौका मिल गया. इस पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं.

Advertisement
X
हर्ष‍ित राणा को एश‍िया कप 2025 वाली टीम में जगह कैसे मिली, इस पर तमाम द‍िग्गजों ने सवाल उठाए हैं (Credit: ITG)
हर्ष‍ित राणा को एश‍िया कप 2025 वाली टीम में जगह कैसे मिली, इस पर तमाम द‍िग्गजों ने सवाल उठाए हैं (Credit: ITG)

1- "हर्षित राणा टीम में कहां से आ गए, उनका आईपीएल में प्रदर्शन बहुत खराब था. इकोनॉमी रेट भी 10 के ऊपर था. आप प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को क्या मैसेज दे रहे हैं?"
- कृष्णमाचारी श्रीकांत (पूर्व भारतीय ओपनर और चीफ सेलेक्टर) 

2- "हर्षित राणा का मामला दिलचस्प है. इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि एक बार वो शिवम दुबे की जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट बनकर आए थे जो उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू था, तीन विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी बने. पिछला आईपीएल (IPL 2025) उनके लिए बिल्कुल साधारण रहा. उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. ऐसा नहीं लगता कि उनके नंबर इतने मजबूत हैं कि उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए."
- आकाश चोपड़ा (यूट्यूब चैनल पर)

एशिया कप 2025 के लिए हर्षित राणा के सेलेक्शन पर ये पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत और आकाश चोपड़ा के बयान हैं. दरअसल, उनके सेलेक्ट होने पर भारतीय द‍िग्गज तो सवाल उठा ही रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनके टीम में आने पर कई प्रतिक्र‍ियाएं दी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Bumrah In Asia Cup
Jasprit Bumrah की Asia Cup में हुई एंट्री! 
Suryakumar Yadav and Shubman Gill
5 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 3 पेसर... एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया में कितने स्प‍िनर, जानें सब कुछ  
India Asia Cup 2025 Squad
एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल उपकप्तान... बुमराह भी शाम‍िल, श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह 
Harshit Rana
Harshit बोले- बहुत से लोग फेम पाने के साथ बदल जाते हैं 
Akash Chopra On Gambhir
Akash Chopra ने Gambhir पर साधा निशाना! 

आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलने वाले उन्होंने 13 मैचों में 15 विकेट लिए. उनका एवरेज 29.86 रहा और इकोनॉमी रेट 10.18 था, जो कहीं से बेहतर तो नहीं लगता है. 

यह भी पढ़ें: India Asia Cup 2025 Squad Updates: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान... बुमराह भी शाम‍िल, श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

Advertisement

हर्षित ने इस साल की शुरुआत में शिवम दुबे की जगह कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था. उस मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में 33 रन देकर 3 विकेट लिए और भारत को जीत दिलाई थी. 

VIDEO: आकाश चोपड़ा ने हर्ष‍ित राणा के बारे में क्या कहा (10:18 से देखें)

अब सवाल यह है कि UAE में होने वाले एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा, वॉश‍िंगटन सुंदर, र‍ियान पराग, यशस्वी जायसवाल, रव‍ि बिश्नोई जैसे ख‍िलाड़‍ियों को जगह नहीं मिली. ज‍िनको टीम में शाम‍िल ना करने के पीछे अजीत अगरकर ने तमाम वजहें बताईं. ऐसे में हर्ष‍ित राणा को क्यों शाम‍िल किया गया? 

इस पर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा गौतम गंभीर की वजह से हुआ है. क्योंकि गंभीर जब कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) टीम के मेंटर थे, और टीम 2024 में IPL चैम्प‍ियन बनी थी तो उन्होंने 13 मैचों में 19 विकेट झटके थे.     

हालांकि उनके हाल‍िया प्रदर्शन और IPL में भी बेअसर प्रदर्शन के कारण सवाल उठे कि उनकी उस टीम में एंट्री कैसे हो गई, जहां श्रेयस अय्यर जैसा ख‍िलाड़ी जगह बनाने में नाकाम रहा. 

Advertisement

एश‍िया कप 205 के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह 
एश‍िया कप 2025 के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स कौन से हैं:  प्रसिद्ध  कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement