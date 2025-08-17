एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, सलमान अली आगा करेंगे कप्तानी, बाबर-रिजवान को मौका नहीं

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान 17 अगस्त (रविवार) को कर दिया गया. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे. 17 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम में स्टार खिलाड़ियों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. बाबर और रिजवान को पिछले कुछ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था. अब उन्हें एशिया कप के लिए भी ड्रॉप किया गया है.

बता दें कि पाकिस्तानी टीम को एशिया कप से पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज भी खेलना है, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई की टीमें भी भाग लेंगी. त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान की वही टीम हिस्सा लेगी, जिसे एशिया कप खेलना है. त्रिकोणीय सीरीज के जरिए ये तीनों टीमें एशिया कप के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना चाहेंगी.

Pakistan reveal squad for the UAE tri-series and Asia Cup 👇https://t.co/wDey9hskS6 — ICC (@ICC) August 17, 2025

एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान का 17 सदस्यीय स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह आफरीदी और सुफियान मुकीम.

ट्राई सीरीज का शेड्यूल (सभी मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में):

29 अगस्त- अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान

30 अगस्त- यूएई बनाम पाकिस्तान

1 सितंबर- यूएई बनाम अफगानिस्तान

2 सितंबर- पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान

4 सितंबर- पाकिस्तान बनाम यूएई

5 सितंबर- अफगानिस्तान बनाम यूएई

7 सितंबर- फाइनल

आठ टीमों का एशिया कप टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं.

पाकिस्तान के मुकाबले (एशिया कप 2025)

12 सितंबर- ओमान बनाम पाकिस्तान, दुबई

14 सितंबर- भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई

17 सितंबर- यूएई बनाम पाकिस्तान, दुबई

