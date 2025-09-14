scorecardresearch
 

Feedback

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Playing 11: अर्शदीप को फिर नहीं मिला मौका, भारत की प्लेइंग11 में दिखा ओल्ड फॉर्मूला, देखें पाकिस्तान की टीम

Asia Cup 2025, IND vs PAK Playing 11: एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है.

Advertisement
X
भारत-पाक मैच में इन खिलाड़ियों को मिला मौका (Photo: Gettty)
भारत-पाक मैच में इन खिलाड़ियों को मिला मौका (Photo: Gettty)

Asia Cup 2025, IND vs PAK Playing 11: एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है.  ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है. इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी. लेकिन इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों बिना बदलाव के उतरी हैं.

इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक मैच यूएई के खिलाफ खेला है. इसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी. वहीं, पाकिस्तान की टीम ने भी ओमान को बड़े अंतर से हराया है. ऐसे में दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर इस मैच में आ रही हैं.

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: पाकिस्तान की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

सम्बंधित ख़बरें

Sufiyan Muqeem and Pakistan Cricket Team
'बच्चे भी नहीं जानते PAK के टॉप 4 ख‍िलाड़‍ियों का नाम...', भारतीय द‍िग्गज ने किया ट्रोल  
Congress MP Shashi Tharoor
'ग्रेट जॉब टीम इंडिया... मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा', शशि थरूर ने टेनिस के बहाने भारत-PAK मैच पर कसा तंज! 
IND vs PAK Asia Cup
'खेल जीवन नहीं', मनोज तिवारी ने IND vs PAK मैच का किया Boycott  
Eswatini Cricket Team
भारत-PAK मैच के बीच ट्रेंड में क्यों आए अफ्रीकी देश एस्वातिनी और मोजाम्बिक, ये है वजह 
Amit Shahs son, ICC Chairman, said he could have excluded Pakistan if he wanted to: Bhardwaj.
अनुराग ठाकुर पर सौरभ भारद्वाज का हमला, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पूछे ये सवाल 

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह

Advertisement

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1 
*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था. 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement