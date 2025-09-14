IND vs PAK, Asia Cup 2025 Playing 11: अर्शदीप को फिर नहीं मिला मौका, भारत की प्लेइंग11 में दिखा ओल्ड फॉर्मूला, देखें पाकिस्तान की टीम

Asia Cup 2025, IND vs PAK Playing 11: एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है. इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी. लेकिन इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों बिना बदलाव के उतरी हैं.

इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक मैच यूएई के खिलाफ खेला है. इसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी. वहीं, पाकिस्तान की टीम ने भी ओमान को बड़े अंतर से हराया है. ऐसे में दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर इस मैच में आ रही हैं.

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: पाकिस्तान की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1

*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था.

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब.

