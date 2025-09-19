ओल्ड फॉर्मूला या वन चेंज...ओमान के खिलाफ क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति? प्लेइंग-11 को लेकर सस्पेंस

एशिया कप 2025 में शुक्रवार (19 सितंबर) को ग्रुप-ए के मुकाबले में भारतीय टीम की टक्कर ओमान से होनी है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम पहले ही सुपर-चार स्टेज में पहुंच चुकी है. दूसरी ओर ओमान के अगले राउंड में पहुंचने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. ओमान की टीम पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी. ऐसे में ये ओमानी टीम के लिए खास पल होगा.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें होंगी. भारतीय टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में एक समान प्लेइंग-11 उतारी थी. अब भारतीय टीम ओल्ड फॉर्मूला अपनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. सूर्या ब्रिगेड ओल्ड फॉर्मूला अपनाएगी, तो प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं होगा. लेकिन अगर बेंच स्ट्रेंथ को आजमानी चाहती है तो जरूर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.

यानी ये कहा जा सकता है कि इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर फिलहाल सस्पेंस है. वैसे इस बात की ज्यादा संभावना बन रही है कि प्लेइंग-11 में एक बदलाव होगा. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस मैच से रेस्ट दिया जा सकता है. बुमराह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में प्लेइंग-11 का हिस्सा थे.

...तो इस धुरंधर को मिलेगा मौका

अगर बूम बूम बुमराह को रेस्ट दिया जाता है, तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हो सकती है. अर्शदीप ने भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 99 विकेट लिए हैं. अब अर्शदीप एक विकेट लेते हैं, तो वो टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.

भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मैच में कुछ खिलाड़ियों को बैटिंग क्रम में ऊपर भेज सकती है. जैसे- विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन को अब तक बैटिंग का मौका नहीं मिला है, ऐसे में इस मुकाबले में संजू तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. शुभमन गिल के टी20 टीम में वापसी के बाद संजू से ओपनिंग स्लॉट छिन चुका है. इसके अलावा अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या या शिवम दुबे को बैटिंग के लिए थोड़ा ऊपर भेजा सकता है.

ओमान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

ओमान की संभावित प्लेइंग-11: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, फैसल शाह, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेनकुमार रामानंदी.

भारत का फुल स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.

ओमान की टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), हसनैन शाह, फैसल शाह, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेडेरा, मोहम्मद इमरान, जिकरिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ, जितेनकुमार रामानंदी और वसीम अली.

