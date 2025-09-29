पाकिस्तान को इग्नोर कर टीम इंडिया ने मना डाला AI सेलिब्रेशन, सूर्या-शुभमन ने खूब लिए मजे, ट्रॉफी भी...

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया. भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट में पड़ोसी मुल्क पर ये लगातार तीसरी जीत रही. इससे पहले ग्रुप-स्टेज और सुपर-चार राउंड में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को परास्त किया था.

मैच खत्म होने के बाद का माहौल और ज्यादा गरम हो गया क्योंकि टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. मोहसिन नकवी काफी देर तक मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी रिसीव करने नहीं आए.

भारतीय खिलाड़ियों ने बिना एशिया ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. हालांकि बाद में भारतीय प्लेयर्स ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खास फोटोज शेयर कीं. ये फोटोज AI जनरेटेड थी, जिसमें खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे थे. भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा करके पाकिस्तानी टीम और मोहसिन नकवी को आईना दिखाने का काम किया.

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की AI ट्रॉफी वाली तस्वीरों ने भारतीय फैन्स का दिल जीत लिया. कप्तान सूर्या ने अपने X अकाउंट पर तिलक वर्मा और ट्रॉफी के संग AI फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जब खेल समाप्त हो जाता है, तो केवल चैम्पियन को ही याद रखा जाता है, ना कि ट्रॉफी के साथ किसी खिलाड़ी की तस्वीर को.'

Advertisement

When the game is done, only the champions will be remembered and not the picture of a 🏆 pic.twitter.com/0MbnoYABE3 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

भारतीय टीम ने दूसरी बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीता. साथ ही टीम इंडिया की ये कुल मिलाकर 9वीं एशिया कप जीत थी. भारतीय टीम ओडीआई प्रारूप में हुए एशिया कप को सात बार जीत चुकी है. पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में तिलक वर्मा की साहसिक इनिंग्स और कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में मदद की.

सूर्यकुमार यादव की तरह शुभमन गिल ने भी पाकिस्तानी टीम के मजे लिए. शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा के साथ इसी तरह की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. शुभमन के पोस्ट के कैप्शन में हंसी और ट्रॉफी वाली इमोजी लगाई.

भारतीय खिलाड़ियों के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. फैन्स इसे ट्रॉफी विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि खिलाड़ियों का यह संदेश सीधे तौर पर टीम इंडिया की जीत और उनके असली चैम्पियन होने को दर्शाता है. भारत ने एशिया कप 2025 में सात मुकाबले खेले और सभी में जीत हासिल की.

उधर खिताब मुकाबले की समाप्ति के कछ घंटे बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और मेडल अपने होटल के कमरे में ले गए. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्रॉफी भारत आनी चाहिए क्योंकि चैम्पियन तो उनकी टीम ही बनी है. मोहसिन नकवी पूरे टूर्नामेंट के दौरान विवादों में रहे और उनका पाकिस्तानी टीम के अंदर काफी दखल देखने को मिला.

---- समाप्त ----