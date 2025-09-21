scorecardresearch
 

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एवरेज फील्डिंग... अभिषेक शर्मा से दो बार हुई चूक, कुलदीप यादव-शुभमन गिल ने भी छोड़े कैच

एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतक जमाया. इस दौरान फरहान को दो बार जीवनदान मिला. सैम अयूब और फहीम अशरफ का भी भारतीय टीम ने कैच टपकाया.

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में भारतीय टीम की फील्डिंग लचर रही (Photo: AFP/Getty Images)
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर-चार का अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला है. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में भारतीय टीम की फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही. भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ आसान कैच टपकए. कुल मिलाकर भारत ने चार कैच छोड़े. सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने उठाया.

साहिबजादा फरहान ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 34 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. फरहान को इस दौरान 2 जीवदान मिले. जब फरहान शून्य के स्कोर पर थे, तो हार्दिक पंड्या की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने थर्डमैन रीजन पर उनका कैच छोड़ा. ये वाकय मैच की तीसरी गेंद पर घटा था.

फिर आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान को जीवनदान दिया. तब फरहान 32 रन पर थे. वरुण चक्रवर्ती की उस गेंद को फरहान हवा में मार बैठे. गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई, जहां अभिषेक मौजूद थे. उन्होंने लंबी दौड़ लगाकर और पूरा स्ट्रेच करते हुए एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बॉल उनके हाथ से छिटककर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई. साहिबाजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. फरहान को जीवनदान देना भारतीय गेंदबाजों को भारी पड़ा.

सैम अयूब का भी टपकाया कैच
इससे पहले पाकिस्तानी पारी के पांचवें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर सैम अयूब का कैच कुलदीप यादव ने टपका दिया था. वरुण की गुगली को सैम अयूब परख नहीं पाए. सैम अयूब स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनार लेकर हवा में उछली.

शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद कुलदीप यादव के पास कैच लेने का आसान मौका था, लेकिन उन्होंने चांस गंवा दिया. यह कैच आराम से लपका जाना चाहिए था. सैम अयूब को जीवनदान देना उतना भारी नहीं पड़ा. सैम अयूब ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 गेंदों पर 21 रन बनाए थे.

फिर पाकिस्तानी पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की पांचवीं लीगल गेंद पर शुभमन गिल ने मिड-विकेट रीजन में फहीम अशरफ का कैच टपका दिया. इन चार जीवनदानों का फायदा पाकिस्तानी टीम ने उठाया और उसने 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 171 रन बनाए.

