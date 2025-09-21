scorecardresearch
 

हार्दिक पंड्या ने रचा इत‍िहास, भारत-PAK टी20 मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

भारत और पाक‍िस्तान के बीच एशि‍या कप के सुपर-4 मुकाबले के दौरान जैसे ही हार्द‍िक पंड्या ने फखर जमां को आउट किया, उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

हार्द‍िक पंड्या ने फखर जमां को आउट कर भारत को पहली सफलता द‍िलाई (Photo: AFP)
Hardik Pandya Most wickets Ind vs PAK T20: एश‍िया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच रव‍िवार (21 स‍ितंबर) को भ‍िड़ंत हुई. जहां भारतीय टीम को पहली सफलता हार्द‍िक पंड्या ने दिलाई. हार्द‍िक ने पाकिस्तानी ओपनर फखर जमां को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया. 

फखर को 15 रन पर आउट करते ही हार्द‍िक ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आंकड़ों के मुताबिक हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 पारियों में कुल 15 विकेट झटके हैं, जो भारत-पाक टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी भी गेंदबाज का सबसे ज्यादा है. 

खास बात ये है कि हार्दिक पंड्या कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेने में नाकाम नहीं रहे. उन्होंने जितनी भी 8 पारियां गेंदबाजी की हैं, हर बार कम से कम एक विकेट जरूर हासिल किया है.

यह रिकॉर्ड साबित करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पंड्या भारत के लिए ‘ट्रंप कार्ड’ साबित होते हैं. उनकी धारदार गेंदबाजी और अहम मौकों पर विकेट चटकाने की काबिलियत टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत बनकर सामने आती है.

इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ओमान के ख‍िलाफ खेले अर्शदीप सिंह और हर्ष‍ित राणा को टीम में मौका नहीं मिला, वहीं उनकी जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई. पाक‍िस्तानी टीम में भी दो बदलाव हुए. 

सुपर-4 में पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती..

सुपर-4 में भारत के ख‍िलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

 

