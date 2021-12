Ashes, Ben Stokes: स्टोक्स से अब नहीं डरतीं विरोधी टीमें..? पोंटिंग के निशाने पर इंग्लिश ऑलराउंडर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि बेन स्टोक्स में वह आक्रामकता नजर नहीं आ रही जिससे विरोधी टीमें भयभीत रहती थीं. मौजूदा एशेज सीरीज में वह जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक खेल दिखा रहे हैं. पोंटिंग ने बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में आसानी से विकेट गंवाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, स्टोक्स और जोस बटलर की आलोचना की. इंग्लैंड सीरीज में 0-2 से पीछे है.

पोंटिंग ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा ,‘वह अति रक्षात्मक खेल रहे हैं. वह स्टोक्स दिख ही नहीं रहा जिसकी आक्रामक भाव भंगिमा से विरोधी टीमें डर जाती थी.’ उन्होंने कहा ,‘इसका कारण समझ में आता है. एक तो बल्लेबाजी के लिए हालात अनुकूल नहीं है और दूसरा उसका सामना बेहतरीन गेंदबाजों से हो रहा है.’

Australia are all out ☝️



They lead by 82 runs with England now having to counter a tricky hour of play.



Watch the #Ashes live on https://t.co/CPDKNx77KV (in select regions) 📺#AUSvENG | #WTC23 | https://t.co/QKpJv6yy6n pic.twitter.com/jezoIxwIZP