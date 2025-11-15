scorecardresearch
 

ऑस्ट्रेल‍िया पर डबल अटैक! पैट कम‍िंस के बाद एशेज के पहले टेस्ट से जोश हेजलवुड भी बाहर, इस ख‍िलाड़ी की एंट्री

एशेज सीरीज 2025-26 के ओपन‍िंग टेस्ट के किए जोश हेजलवुड भी बाहर हो गए हैं. इस टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस पहले ही बाहर थे. अब माइकल नीसर जोश हेजलवुड की जगह पहले टेस्ट के ल‍िए टीम में शाम‍िल किए गए हैं.

जोश हेजलवुड इंग्लैंड के ख‍िलाफ इस साल शुरुआती एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं (Photo: AP/ File)
जोश हेजलवुड इंग्लैंड के ख‍िलाफ इस साल शुरुआती एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं (Photo: AP/ File)

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर होना पड़ा है. शुक्रवार को आए फॉलो-अप स्कैन में उनकी हैमस्ट्रिंग चोट की पुष्टि हुई, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज माइकल नीसर को स्क्वाड में शामिल कर लिया है.

ध्यान रहे पर्थ टेस्ट से कंगारू कप्तान पैट कम‍िंस पहले ही बाहर हैं, ऐसे में जोश हेजलवुड का बाहर होना ऑस्ट्रेल‍िया टीम के लिए डबल अटैक जैसा हो गया है. 

हेजलवुड के बुधवार को हुए शुरुआती स्कैन में किसी भी तरह की मांसपेशी चोट नहीं दिखाई दी थी और कप्तान स्टीव स्मिथ व पैट कमिंस ने उनकी फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे. लेकिन नए स्कैन ने तस्वीर बदल दी. 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर बताया- शुरुआती इमेजिंग कई बार लो-ग्रेड मसल इंजरीज को कम आंक सकती है. सिर्फ हेजलवुड ही नहीं, बल्कि सीन एबॉट भी हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे हैं, जो NSW (न्यू साउथ वेल्स) के लिए शैफील्ड शील्ड मैच के दौरान घायल हुए थे. दोनों खिलाड़ी अब पर्थ में टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे. 

माइकल नीसर को कवर के तौर पर शामिल किया गया है. नीसर अब तक दो टेस्ट खेल चुके हैं और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में डेब्यू किया था. सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि एशेज 2025–26 में कुल पांच टेस्ट मैच होने हैं. 

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)
पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ स्टेडियम
दूसरा टेस्ट: 4–8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N)
तीसरा टेस्ट: 17–21 दिसंबर, एडिलेड ओवल
चौथा टेस्ट: 26–30 दिसंबर, MCG, मेलबर्न
पांचवां: 4–8 जनवरी, SCG, सिडनी

पर्थ टेस्ट मैच के ल‍िए ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्क्वॉड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नीसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरॉल्ड, बो वेबस्टर

इंग्लैंड टीम का स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (VC), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (WK), जोश टंग, मार्क वुड

 

