Ashes 2021: ब्रिस्बेन में टेस्ट के दौरान हुआ बिजली संकट, 25 मिनट तक रुका रहा LIVE टेलिकास्ट

एशेज़ के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को मात दी है. टेस्ट मैच के चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की, लेकिन मैच खत्म होने से पहले कुछ गजब हो गया. गाबा के मैदान में अचानक से बिजली का ऐसा संकट आया कि दुनियाभर में एशेज़ का प्रसारण करीब 25 मिनट के लिए रुक गया था.

दरअसल, मैच के ब्रॉडकास्टर्स ने ब्रिस्बेन टेस्ट के ऑर्गनाइज़र्स को चेताया था किसी भी वक्त बिजली की शॉर्टेज हो सकती है, साथ ही 75 फीसदी प्रोडक्शन क्रू भी कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से नहीं जुड़ पाई थी.

.@CricketAus confirms there's a power issue at the Gabba affecting the broadcast around the world. Hopefully back ASAP! Tune in to the ABC radio feed in our match centre for commentary from the ground #Ashes