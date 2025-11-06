'आप मेरी मां के हीरो हो', PM मोदी को महिला क्रिकेटर ने सुनाया मजेदार किस्सा, देखें VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान टीम तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने अपनी मां का एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया. 28 वर्षीय अरुंधति ने भारत की ऐतिहासिक जीत के अभियान में एक भी मैच नहीं खेला. लेकिन पीएम मोदी से हुई मुलाकात में उन्होंने बताया कि उनकी मां प्रधानमंत्री मोदी को अपना 'हीरो' मानती हैं.

पीएम को सुनाया मां का संदेश

रेड्डी ने कहा, 'मैं अपने मां का संदेश आपसे साझा करना चाहती थी. मेरी मां कहती है कि आप उनके हीरो हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां ने उन्हें कई बार फोन कर पूछा था कि वह प्रधानमंत्री मोदी से कब मिलेंगी. रेड्डी बोलीं, 'उन्होंने मुझे 4-5 बार कॉल किया और पूछा कि मैं उनके हीरो से कब मिल रही हूं.'

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले हफ्ते नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों की जीत दर्ज कर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता. यह जीत भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिसकी तुलना अक्सर पुरुष टीम की 1983 विश्व कप विजय से की जा रही है.

इस ऐतिहासिक जीत के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला वनडे विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया.

कोच मजूमदार ने क्या कहा

टीम इंडिया की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा, 'हमें यहां आकर गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है. देश की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है. पिछले दो वर्षों से उन्होंने लगातार मेहनत की है और हर अभ्यास सत्र में उसी जोश और ऊर्जा के साथ खेली हैं.'

